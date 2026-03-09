Simeone usa la Premier para darle un soberano revés a los árbitros españoles

Nunca da puntada sin hilo y Diego Simeone, en la previa del Atlético de Madrid-Tottenham de este martes en Champions, ha usado la Premier para darle un soberano revés a los árbitros españoles.

A Diego Simeone le han preguntado por qué el ritmo de la Premier es superior al de España: "La Premier tiene un ritmo superior. Seguro. Muchos dicen que es porque los árbitros dejan seguir y no paran tanto el partido. Puede ser por los entrenadores. Pero está claro que hay un ritmo superior. Es el campeonato con más ritmo de juego".

Sobre el favoritismo, el Cholo habló de cómo quedó el Tottenham Hotspur en la fase de liguilla: "No sabemos cómo va a comenzar el partido el Tottenham. Sí sabemos sus características y conozco a su entrenador, que tiene una clara tendencia ofensiva. Imaginamos muchas cosas y luego los futbolistas lo pueden cambiar. No sé a qué se relaciona lo de ser favoritos. Ellos entraron cuartos. No somos favoritos entonces. Eso es como ustedes los periodistas lo quieran enfocar".

A nivel de enfoque, Diego Simeone no cree que la mala situación del Tottenham les haga entrar al campo con los brazos bajados y sin fuerza: "Enfocamos todo de la misma manera. Cuando uno entra al campo no se acuerda de cómo está en la tabla. Los jugadores quieren jugar y ganar. No se piensa en la clasificación".

Además, Diego Simeone no cree que solo la intensidad gane partidos: "No creo que solo por la intensidad se ganen los partidos. También está la calidad técnica, que puede ser superior a la de la liga inglesa".