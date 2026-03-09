Un surrealista apretón de manos no evita la guerra: Laporta y Font se despedazan con acusaciones personales

El F.C. Barcelona ha vivido este lunes un primer asalto electoral que ha traspasado lo deportivo para entrar en el terreno de lo personal. El cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font ha dejado de lado las cortesías institucionales para convertirse en un cruce de acusaciones directas. Lo que empezó como un debate de gestión terminó con un Laporta indignado ante las insinuaciones de su rival sobre su situación económica personal.

"¿Vivir del club?"

Uno de los momentos más broncos del debate se produjo cuando Víctor Font cuestionó la independencia económica del presidente y su necesidad de mantenerse en el cargo: "Usted necesita ser presidente para vivir. Su modelo se basa en que el club sea su forma de vida, y eso es peligrosísimo porque le impide tomar decisiones profesionales. El Barça no puede ser la oficina de colocación de sus amigos y familiares". Joan Laporta, indignado y perdiendo los papeles, contestó que "esto es de una mala fe absoluta. Usted no tiene argumentos y cae en la descalificación personal. Yo he servido al Barça y he sacrificado mi carrera profesional por este club. Decir que vivo del Barça es una mentira indigna de alguien que aspira a esta silla".

El modelo deportivo: De Deco a Hansi Flick

El papel de la dirección deportiva y el éxito actual del primer equipo masculino también generó un choque frontal. Font volvió a señalar a Alejandro Echevarría como el "director deportivo en la sombra" por encima de Deco. Esta figura ha sido utilizada por Xavi Hernández para cuestionar a Joan Laporta.

"Las decisiones se toman en cenas de amigos, no en despachos profesionales. Usted usa a Flick como un escudo para tapar que no tiene un proyecto deportivo estructurado", aseguró Victor que puso, como ejemplo, el fichaje de Vitor Roque. Siempre se ha comentado que Deco, ex agente de futbolista, ha utilizado su puesto en el Barcelona para ayudar a los suyos.

❗️ Font: "El señor Deco, siendo agente de jugadores, presenta con André Cury a Vitor Roque y la dirección deportiva dice que tienen otras prioridades" 💬 "Se va esa dirección deportiva, entra Deco y lo primero que hace es fichar a Vitor Roque" pic.twitter.com/xLvtUuXdfE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2026

Flick y Deco son las dos grandes bazas de Laporta que tenía una respuesta evidente: "Los resultados nos dan la razón. Usted hablaba de Xavi y de un proyecto que ya ha quedado demostrado que no funcionaba igual de bien. Con Flick hemos recuperado la excelencia física y táctica que usted decía que no sabríamos encontrar".

El apretón de mano surrealista y el modelo de club

La estrategia de Víctor Font está clara desde el primer día: atacar a Laporta, demostrar que los resultados deportivos no son consecuencia de su gestión si no que se producen a pesar de la gestión de Laporta: "El socio debe elegir entre la improvisación permanente y el amiguismo de Laporta, o un club moderno que pertenezca de verdad a los socios y no a una familia". El máximo favorito considera que "votarme a mí es votar por la alegría y la realidad de los títulos. No volvamos a los experimentos de quienes solo traen dudas y PowerPoints cuando el balón ya está entrando".

😅 Momento de tregua entre Font y Laporta durante el debate 🤝 Apretón de manos entre los dos candidatos pic.twitter.com/UVf5TAq5am — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2026

Pese a la extrema tensión y el intercambio de reproches donde se acusaron mutuamente de "mentir descaradamente", el debate dejó una imagen curiosa: un forzado apretón de manos al finalizar un bloque, instado por los moderadores, que no logró ocultar la distancia sideral entre ambos.

La grada de animación: "no podrías ni entrar al bar"

La relación entre Joan Laporta y Víctor Font ha alcanzado un nuevo punto de fricción a raíz de las críticas de Font hacia la gestión de la Grada d'Animació. Laporta, en una respuesta contundente, ha acusado al excandidato de demagogia y de vivir alejado de la realidad cotidiana del club, llegando a afirmar con ironía que Font "no podría entrar ni al bar" donde se reúnen los integrantes de dicha grada, sugiriendo que no sería bien recibido por el colectivo. Por su parte, Font ha lamentado este tono personalista del presidente, manteniendo su postura de que la gestión de este sector del Camp Nou debe ser más transparente para evitar el regreso de comportamientos del pasado y asegurar que el control del club no se vea comprometido.

Laporta, a Font sobre la Grada d'Animació: "A ti no te dejan entrar ni en el bar donde se reúnen. Que vas moviendo la bufanda de esa manera y no te dejan entrar" pic.twitter.com/6SAlaJcmaA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 9, 2026

A la tensión por la Grada d'Animació se suma el reproche constante de Víctor Font sobre la gestión del fin de la era Messi. Font ha sido muy crítico, calificando como un "error histórico" no haber articulado una estructura económica y deportiva que permitiera el regreso del argentino o, al menos, una despedida a la altura de su leyenda. Según el excandidato, el club falló a su palabra y perdió una oportunidad de oro para reconstruir la marca Barça a nivel global. Por su parte, Joan Laporta se ha defendido en repetidas ocasiones asegurando que puso "la institución por encima de cualquier jugador", incluso del mejor del mundo, y que fue el propio Messi quien prefirió un entorno con menos presión como Miami, cerrando así una herida que, a la vista de las declaraciones de ambos, sigue abierta en el debate político del club.

El fútbol femenino: ¿Gestión o éxito heredado?

El equipo femenino, gran orgullo del barcelonismo, fue utilizado por Font para atacar a Laporta, a pesar de los éxitos de la sección. El rival de Laporta denunció una "incapacidad manifiesta" para gestionar la sección y profesionalizarla más allá de los resultados en el campo: "Ustedes han tenido una incapacidad total para gestionar el éxito del femenino. No hay una estructura comercial propia que explote el potencial de estas jugadoras. Se han limitado a verlas ganar sin construir un futuro sostenible".El próximo 15 de marzo, el barcelonismo decidirá si prolonga la era de un Laporta que se aferra a los resultados de Flick y las Champions del femenino, o si entrega las llaves a un Font que promete "limpiar" el club de influencias familiares.