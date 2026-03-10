De héroe a villano: la metamorfosis de Endrick en Francia

Endrick llegó al Olympique de Lyon procedente del Real Madrid durante el mercado de invierno. Lo hizo en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada: el 30 de junio de 2026. Los primeros pasos en el club francés han estado rodeados de una gran expectación y, aunque al comienzo fue espectacular, poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, una situación que no ha pasado por alto ni la afición ni la prensa gala.

En el último partido, el delantero entró en el segundo tiempo, siendo su primera suplencia, y unos tímidos pitos se escucharon en el estadio cuando el joven intentó un disparo desde larga distancia. "En cuanto a Endrick, a la torpeza se sumó la falta de inteligencia: el '9' del Lyon, que ya había tenido un mal partido contra el Lens, tuvo una entrada catastrófica, jugando solo y enviando balones a la grada, desde donde le llovieron abucheos", fue la valoración de L'Équipe señalando también al brasileño como responsable de la derrota en la Copa de Francia.

El técnico Paulo Fonseca defendió al futbolista y resaltó el cambio que ha experimentado y su juventud, por lo que hay que tener paciencia: "Solo tiene 19 años. Estuvo más de un año sin jugar y ahora lo juega casi todo. Es difícil hacerle entender cuándo pedirla al pie y cuándo atacar la profundidad". Los números de Endrick tras su aterrizaje habían sido notables, pero ya acumula cuatro encuentros consecutivos sin anotar. En total, ha saltado al césped en diez ocasiones sumando cinco goles y repartiendo cuatro asistencias.

Semana significativa

El Olympique de Lyon encara una semana importante ya que se medirá al Celta de Vigo en octavos de la Europa League, con la ida en España marcando un partido clave para mantener vivas sus esperanzas en la competición, especialmente tras haber caído eliminados en penaltis frente al Lens en la Copa de Francia y estar lejos del PSG en la Ligue 1.

En este contexto, la llegada de Endrick adquiere relevancia, ya que el brasileño expresó su ambición de "ganar títulos con el Olympique de Lyon, llevarlos a la parte alta de la clasificación y llegar a fases finales", reforzando la necesidad del equipo de brillar en Europa League para cumplir con sus objetivos.