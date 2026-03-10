La juez pone bajo la lupa los vínculos del entorno de Rubiales con Gruconsa por las obras de La Cartuja

Un reciente auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Majadahonda, cuya titular es la magistrada Delia Rodrigo, ha ampliado las diligencias dentro de la investigación abierta sobre distintas actuaciones vinculadas a la etapa de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La resolución judicial pone el foco en las relaciones contractuales entre el entorno federativo de aquella etapa y la empresa constructora Gruconsa en el contexto de las obras realizadas en el Estadio de La Cartuja para la celebración de la Eurocopa 2020.

El procedimiento forma parte de una investigación más amplia que se inició en relación con las negociaciones vinculadas a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y los posibles retornos económicos derivados de aquellas operaciones. En ese marco, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza ahora determinadas actuaciones relacionadas con las obras de adaptación del estadio sevillano para el campeonato europeo, que tuvo que haberse disputado en 2020 pero se celebró un año después, entre varias sedes, por culpa de la pandemia del coronavirus.

La decisión de trasladar a Sevilla partidos inicialmente previstos en Bilbao obligó a acometer en pocas semanas una intensa actividad técnica y administrativa para adecuar el recinto a los requisitos exigidos por la UEFA. Aquella situación generó un contexto de urgencia organizativa que obligó a activar numerosos procedimientos de contratación para garantizar la celebración del torneo.

En el marco de la investigación aparecen responsables institucionales vinculados a la gestión del recinto durante aquel periodo, entre ellos José María Arrabal —entonces secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía— y Daniel Oviedo, gerente del Estadio de La Cartuja. Fuentes jurídicas consultadas explican que su presencia en las diligencias responde principalmente a la necesidad de reconstruir el procedimiento administrativo seguido durante aquellas semanas y aclarar el contexto en el que se adoptaron determinadas decisiones técnicas.

Distintas fuentes subrayan que la gestión desarrollada desde La Cartuja debe entenderse en su dimensión institucional. Tanto Arrabal como Oviedo ejercían responsabilidades en una sociedad pública encargada de garantizar que Sevilla pudiera albergar un evento deportivo internacional de primer nivel, en un escenario marcado por plazos extraordinariamente reducidos y por la intervención de múltiples instituciones. En este tipo de proyectos participan numerosos actores —entre ellos la RFEF, la UEFA, la Junta de Andalucía y el propio Consejo de Administración del estadio—, lo que implica que muchas de las decisiones se adopten en marcos colegiados y en coordinación entre distintas administraciones y organismos deportivos.

Las fuentes consultadas insisten, además, en que no existe indicio alguno de beneficio económico personal derivado de las actuaciones investigadas. Las referencias incluidas en el auto judicial a operaciones patrimoniales privadas —como la adquisición de viviendas— responden a operaciones ordinarias financiadas mediante hipotecas y coherentes con las trayectorias profesionales de los afectados.

La investigación judicial trata de esclarecer si determinadas dinámicas empresariales vinculadas al entorno federativo de la época pudieron aprovechar el contexto de urgencia generado por las obras del estadio. En ese marco, el auto contempla la revisión de los dispositivos de Oviedo y Arrabal como una diligencia de investigación destinada a comprobar posibles contactos con Gruconsa. Diversas fuentes jurídicas apuntan a que el avance de las diligencias permitirá delimitar con mayor claridad la gestión administrativa realizada desde la sociedad gestora del recinto y diferenciarla de eventuales actuaciones promovidas desde otros ámbitos vinculados al entorno federativo durante la etapa de Rubiales.

Un episodio posterior refuerza ese contexto. Meses después de finalizadas las obras, la empresa Gruconsa presentó una reclamación económica adicional alegando desviaciones en los costes inicialmente previstos. Tras el análisis correspondiente, dicha solicitud fue rechazada por la sociedad gestora del estadio al no considerarse justificada conforme a los términos contractuales.

El procedimiento continúa en fase de instrucción y tiene como objetivo reconstruir con precisión las decisiones adoptadas durante el proceso de adaptación del estadio para la Eurocopa. Fuentes jurídicas señalan que el desarrollo de la investigación permitirá delimitar responsabilidades y distinguir entre la gestión institucional del recinto y las posibles actuaciones que pudieran haberse impulsado desde el entorno federativo de la época.