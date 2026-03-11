Otros porteros señalados por sus técnicos; lo de Kinsky no es una excepción

Cuando Antonin Kinsky fue sustituido en el minuto 16 de partido del Metropolitano tras encajar tres goles, el mundo se le vino encima. No suele verse que a un guardameta se le quite la posibilidad de seguir jugando por los errores cometidos. Todos asumen que no es el mismo puesto. Jugar sin red, sin nadie detrás, conlleva sus riesgos. El croata Igor Tudor los tomó todos al adoptar la decisión de suplir al habitual cancerbero Vicario por el suplente. Y le salió mal.

El técnico del Tottenham, con la decisión arriesgada del principio, tomó otra, quizá compresible por favorecer los intereses de tu club, pero muy impopular por quitar de la portería a un tipo al que se le puede derrumbar el mundo. Salió del terreno de juego entre lágrimas y aplaudido por el público, como reconociendo el respetable la herida que había abierta en el portero rival.

La escena de Kinsky en el partido de este martes nos recuerda a otras, quizá no tan crueles, pero que también han dado con un portero fuera del equipo antes de acabar el partido. El guardameta de la selección de Zaire, Kazadi Mwamba fue sustituido en el minuto 23 del segundo partido del Mundial de 1974. Había recibido tres goles de los nueve que luego recibió la selección zaireña ante Yugoslavia. El entrenador serbio Blagoye Vidnich decidió quitar a su portero titular porque no le veía bien tras los fallos cometidos.

Más recientemente el alemán Jens Lehman sufrió este tipo de situación en dos ocasiones. Jugando en el Schalke en 1994 su entrenador le quitó en el descanso de un partido ante el Bayer Leverkusen cuando perdían 3-0. Cinco años después, en 1998, y jugando en el Milan, fue sustituido por el técnico Alberto Zacheronni en el minuto 30 de partido tras recibir un gol y cometer un penalti.

Muy llamativa fue la ocasión en la que el Deportivo de la Coruña fue a Monaco en noviembre de 2003, en un partido de Champions, y perdió 8-3. En el descanso José Francisco Molina había recibido cinco goles y Javier Irureta le quitó para meter a Munua. Justo el portero valenciano había sido el protagonista de una jugada de infausto recuerdo para la selección cuando en un partido ante Noruega de la Eurocopa 2000 falló estrepitosamente y José Antonio Camacho le quitó la titularidad para el resto del campeonato. Aquello, sin ser igual a quitar a un meta durante un partido, conllevó muchas críticas al técnico de Cieza por llevar el asunto con poco tacto.

Siempre dicen los entrenadores que un jugador de campo no es lo mismo que un portero. Por eso se ve hasta normal, siendo algo debatible, que un futbolista de campo sea sustituido antes del descanso. Paco Jemez solía hacer cambios de este estilo en su etapa en el Rayo Vallecano. Pero el portero es otra cosa. Es el que juega su partido, sólo en el terreno de juego. Es el que se lleva luego las críticas porque un error suyo se ve mucho más. Por eso están hechos de otra pasta.