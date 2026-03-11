"Tebas, no hace falta que pierdas el culo cada vez que Laporta necesite tu ayuda"

Comenzaron los octavos de final de la Champions League y en Fútbol esRadio se han comentado todas las eliminatorias de los equipos españoles: la goleada del Atlético de Madrid, el empate del Barcelona en Newcastle y la previa del clásico europeo entre el Real Madrid y el Manchester City. Hoy, además de Sergio Valentín, estuvieron Gonzalo Heredero, Ignacio Escudero y Dani Blanco.

La tertulia comenzó con la goleada del Metropolitana, marcada por los errores iniciales del portero del Tottenham y el cambio al cuarto de hora: "Para mí el culpable no es el portero. Para mí el culpable es el entrenador. ¿A qué viene poner a un jugador que no jugaba desde octubre? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Es que no tiene ningún sentido. Estás echando a los leones al pobre chaval que tiene 20 o 21 años", comentó Gonzalo que, en cambio, sí entendía su sustitución: "Yo no creo que al cambiarlo a los 15 minutos el entrenador quisiera hacerle daño al chico. Él pensó en lo mejor para el equipo y pensó, si mantengo a este igual le caen otros dos igual porque está fuera del partido".

El propio Gonzalo, rojiblanco de corazón, era el más dolido por las declaraciones de Julián Álvarez no asegurando su continuidad en el Atlético: "lo que me parece lamentable es que, después de la temporada que está haciendo, que es para hacérselo mirar, diga esto. Lo menos que tienes que tener es un mínimo de vergüenza para regatear la pregunta como quieras. Incluso si estás pensando en irte el año que viene, por supuesto, no dejar ni siquiera la puerta entreabierta e irte el año que viene. O no tiene dos dedos de frente, que es una posibilidad, o nos quiere chotear a la afición, que es otra posibilidad", sentenció. Sobre este tema de la posible salida de Julián, Sergio avisó de la posibilidad de que el Atlético se vuelva otra vez un club puente para los jugadores ya que el argentino solo lleva un año y medio y el club hizo un gran esfuerzo para ficharle del City.

Y tocaba analizar la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City para la que Guardiola no se ve favorito porque el Madrid tiene 15 Champions League, más títulos que años tiene el City en esta competición: "¿en qué influye que el Madrid ganara 5 Champions en el siglo pasado, cuando no habíamos nacido ninguno, para el partido de esta noche?", se preguntaba Sergio. Todos los tertulianos consideraron que el empate en el partido de ida sería un buen resultado para el Real Madrid. "Es que antes el Madrid podía venir muy mal, pero daba la sensación de que tenía la calidad para que si de repente ese día estaban iluminados y les tocaba la varita, ganaba a cualquiera. A cualquiera. Lo hizo con el City, lo hizo con el Bayern... A cualquiera. Ahora creo que es que el Madrid, incluso llegan tocándoles la varita, no tienen la capacidad, o por lo menos no tienen tanta capacidad como para dominar o ganarle a un Manchester City", aseguró Ignacio Escudero.

Además hubo tiempo para comentar las declaraciones de Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, confirmando que Xavi decía la verdad sobre Leo Messi y, por lo tanto, Laporta y Javier Tebas mentían: "Es normal que Laporta mienta, lo hace habitualmente, lo que no es normal es que el presidente de la liga mienta en el 2026 para salvar a Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, por algo que hicieron o no hicieron en el 2023. ¿ a qué juega Javier Tebas? no hace falta perder el culo y salir a la mínima que Laporta necesita tú ayuda", afirmó Sergio.

