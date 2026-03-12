Atlético de Madrid y Netflix sellan una alianza estratégica que fusiona fútbol y entretenimiento

El Atlético de Madrid ha dado un nuevo paso en su estrategia de innovación y entretenimiento global al sellar una alianza estratégica con Netflix con la que conectará el fútbol con el entretenimiento audiovisual. Esta alianza forma parte de la campaña de promoción de la película que expande la narrativa de Peaky Blinders, estrenada en salas seleccionadas el 6 de marzo y con llegada a la plataforma el 20 de marzo. La acción refuerza la apuesta del Atlético por explorar nuevos territorios de marca y por integrar experiencias propias de la industria audiovisual en su propuesta de valor para los aficionados.

En el marco de esta colaboración, el Riyadh Air Metropolitano se transformará en una recreación inmersiva del universo de Peaky Blinders: El hombre inmortal para amplificar el lanzamiento del largometraje. La iniciativa se activará el próximo 14 de marzo durante el encuentro de LaLiga frente al Getafe, convirtiendo el estadio rojiblanco en un escenario único dentro del panorama deportivo europeo.

Con esta alianza, el Atlético de Madrid y la plataforma audiovisual buscan explorar nuevas formas de acercar el contenido audiovisual al entorno del deporte y generar experiencias diferenciales para los aficionados. Un acuerdo que se enmarca dentro de la estrategia del club de ampliar el impacto global de su marca e impulsar proyectos que conecten deporte, cultura y entretenimiento. En los últimos meses, el Atlético de Madrid ha puesto en marcha diversas iniciativas vinculadas al Riyadh Air Metropolitano, consolidándolo como un espacio capaz de acoger experiencias que van más allá del fútbol.

Según explicó el club, "los valores del Atlético de Madrid, la pasión de nuestra afición y las posibilidades técnicas del Riyadh Air Metropolitano, uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, han permitido que la empresa estadounidense de entretenimiento vía streaming desembarque en el mundo del fútbol en España a través de nuestra entidad".

Como parte de la colaboración con Netflix, varios jugadores del primer equipo —entre ellos Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth y Lookman— han participado en el rodaje de un cortometraje ambientado en el universo Peaky Blinders, el cual puede disfrutarse tanto en los canales del club como en los de Netflix.

14 de marzo, día clave

El partido frente al Getafe será el momento central de la colaboración entre el Atlético de Madrid y Netflix para el lanzamiento de Peaky Blinders. En las horas previas al encuentro, los aficionados podrán disfrutar de distintas activaciones inspiradas en el universo de la saga en la Fan Zone del Riyadh Air Metropolitano.

Además, el estadio acogerá una ambientación inspirada en el Birmingham de los años 30 en los palcos 18 y 19 del anillo VIP, con espacios tematizados como una réplica de la Taberna Garrison —lugar donde se reúne la familia Shelby en la serie—, una barbería de época y animación protagonizada por actores caracterizados que repartirán periódicos y boinas entre los aficionados.

A ello se sumará un show especial en las pantallas del Metropolitano y en su sistema de megafonía, así como un despliegue de luces alrededor del videomarcador perimetral del estadio, conocido como el sky ribbon, que tendrán lugar durante el descanso. Además, está previsto que los jugadores salten al campo acompañados por personajes inspirados en la banda ficticia de los Peaky Blinders. Con esta iniciativa, el Atlético de Madrid reafirma su rol como referente en la creación de experiencias de alto impacto, consolidando un modelo innovador que combina fútbol, espectáculo y contenido cultural en un mismo ecosistema.

Innovación, deporte y entretenimiento

Esta colaboración estratégica con Netflix se suma a otras acciones realizadas por el club en los últimos meses y que constatan los esfuerzos de la entidad por desarrollar nuevos formatos que unan innovación, deporte y entretenimiento. Una de las iniciativas más recientes en este sentido fue la participación de Griezmann, Koke y Marcos Llorente en julio en una activación de Disney+ en la que se transformaron en chefs por un día para promocionar The Bear. A esta se suman también acuerdos estratégicos como el firmado en 2025 con Red Bull hasta 2027 para reforzar su presencia en partidos y grandes eventos, así como la alianza previa con AlphaTauri para vestir a los equipos del club.

El Atlético también ha incrementado su presencia en producciones audiovisuales, como demuestra su participación en la serie O11ZE: New Generation, cuya cuarta temporada volverá a contar con el club. Paralelamente, el estadio se ha consolidado como un escenario polivalente y tecnológicamente avanzado. Este año acogerá diez conciertos de Bad Bunny, cuyas entradas se agotaron en pocos días, y ha albergado presentaciones de jugadores con espectáculos de luz y música.