El vídeo del caos en Vigo: los ultras del Celta apalean a los del Lyon en plena zona de fiesta

Lo que debía ser una jornada festiva para el celtismo se ha visto ensombrecida por el vandalismo. Esta pasada noche, la zona de ocio del Areal en Vigo se convirtió en el escenario de una pelea multitudinaria entre ultras del Celta de Vigo y del Olympique de Lyon, dejando un balance de al menos tres personas heridas y dos de ellas hospitalizadas.

Los incidentes estallaron al filo de la medianoche, sobre las 23:30 horas, frente al local 20th Century Rock.

Según informan fuentes policiales y el diario Faro de Vigo, un grupo de aproximadamente cincuenta ultras locales, con los rostros cubiertos y armados con palos y tubos, irrumpieron en la zona para atacar a los aficionados franceses.

El caos generado obligó a una rápida intervención de la Policía Nacional y Local, que desplazaron varios furgones para dispersar la trifulca. Por su parte, el 112 Galicia confirmó que ambulancias del 061 trasladaron al hospital Álvaro Cunqueiro a tres heridos (dos de ellos franceses) con diversas lesiones en la cabeza, sin que hasta el momento haya trascendido su estado de gravedad.

Estos lamentables hechos contrastan con la relevancia deportiva del encuentro de esta noche en Balaídos (21h), donde el equipo de Claudio Giráldez busca un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Liga Europa. Pese al clima de tensión, se espera que el feudo celeste viva una noche histórica marcada por un reforzado dispositivo de seguridad.

Hay que recordar que más de 3000 celtistas viajarán la próxima semana a Lyon para arropar y apoyar al equipo en el partido de vuelta. En menuda emboscada les acaban de meter 50 iluminados con menos cerebro que un mosquito. Terrible.