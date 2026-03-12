"Tengo la certeza de que es futbolista para el Real Madrid"

Era un Fútbol esRadio esperado por muchos madridistas que llevan unos cuantos meses esperando una alegría como la que se vivió este miércoles en el Santiago Bernabéu en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City. "Volvió el Real Madrid, volvió el Real Madrid del que su aficionado puede sentirse orgulloso. Por estas cosas no hay otro club que se pueda comparar al Real Madrid. Dan igual las bajas, el numero y quienes falten y tampoco importa la entidad del rival", empezaba diciendo Sergio Valentín en un programa en el que se destacaba a Fede Valverde, autor de tres goles.

Los dos Sergios, Heras y Valentín, estuvieron en el Santiago Bernabéu y destacaron la unión entre plantilla y afición, algo que no había pasado esta temporada. Además, tuvieron la sensación "de haber vivido algo histórico" por el encuentro de Fede Valverde.

Hoy el programa tuvo la colaboración de Juanma Rodríguez, Sergio Heras y Alfredo Somoza quienes destacaron el trabajo táctico de Álvaro Arbeloa, poblando el centro del campo, jugando sin un delantero centro referencia, buscando la espalda de los laterales del City y, en consecuencia, criticando a Guardiola quien "se vino arriba y colaboró en la victoria del Real Madrid" al querer sentenciar la eliminatoria en el partido de ida. "Menosprecio al Real Madrid", se dijo.

El momento del Real Madrid, capaz de sacar lo mejor cuando peor está, siempre en la Champions League, fue objeto de tertulia, como lo fueron muchos nombres propios. El de Mendy, lesionado, el de Huijsen, que se ha levantado de las críticas o el de Thiago Pitarch. Para Juanma Rodríguez, es la "mayor irrupción de un futbolista en la historia del Real Madrid desde Raúl González Blanco".