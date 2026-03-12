¿Valverde, el nuevo Juanito del Real Madrid?

Tras la gran actuación de Fede Valverde en el triunfo del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League, Arbeloa sorprendió a todos con una comparación. El técnico salmantino elevó al uruguayo a la altura de una de las leyendas más grandes del club, Juanito. El actual capitán no solo anotó un hat-trick, sino que su actitud dentro del césped fue aplaudida por su técnico en rueda de prensa.

"Feliz por lo pesado que soy con él. No sé si al final me va a acabar odiando de las charlas que le pego, para transmitirle lo importante que es. Es el Juanito del siglo XXI. Representa a la perfección lo que es el Real Madrid. La afición se siente reflejada en Valverde, se merecía esta noche, es un refuerzo a tanto sacrificio. Puede hacerlo muy bien en todos lados", distinguió Arbeloa al centrocampista polivalente.

Espíritu histórico

Durante las décadas de 1970 a 1980, Juanito brilló en el vestuario del Real Madrid como extremo creativo. Disputó 401 partidos, anotando 121 goles y repartiendo 24 asistencias. Además, fue campeón de la Copa del Rey y de la Copa de la UEFA por partida doble, y sumó a sus vitrinas cinco ligas. Sin embargo, su nombre es recordado más allá de sus méritos deportivos por su actitud, con una entrega total por la camiseta en cada encuentro.

De ahí, la comparación de Álvaro Arbeloa entre ambos futbolistas. Valverde representa esos valores de coraje y lucha incansable en este siglo XXI, permitiendo a los aficionados tener un nuevo ídolo al que no solo admirar por su talento sino también por su liderazgo y representación de los valores madridistas. Por otro lado, Valverde entró en la historia del Real Madrid al convertirse en el segundo centrocampista del club que marca tres goles en un partido de Copa de Europa, récord que ostenta Pirri, el presidente de honor.