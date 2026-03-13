Así quedará el organigrama del Atlético con Apollo: David Villa, principal novedad

Este jueves se hizo oficial el secreto a voces que adelantamos en Libertad Digital el pasado verano. Apollo es el dueño del club. Así quedará el organigrama del Atlético con Apollo y con David Villa como principal novedad.

Organigrama rojiblanco:

Enrique Cerezo, presidente Miguel Ángel Gil, consejero delegado Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa, consejeros Pablo Jiménez de Parga, secretario del Consejo.

Este fue el comunicado del Atlético de Madrid:

La Junta General de Accionistas aprueba la nueva composición del Consejo de Administración

Apollo Sports Capital se convierte en accionista mayoritario del club tras formalizarse el acuerdo anunciado el pasado mes de noviembre. El Club Atlético de Madrid ha celebrado este jueves una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el Riyadh Air Metropolitano con asistencia de socios que representaban el 98,66 % del capital social y en la que todos los acuerdos se han adoptado por unanimidad. En primer lugar, la Junta ha acordado una modificación de los Estatutos con la finalidad de adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que ha supuesto una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad, convirtiéndose en el accionista mayoritario del club. En segundo lugar, se ha acordado la composición del nuevo Consejo de Administración, que pasa a estar integrado por Enrique Cerezo, como presidente, Miguel Ángel Gil, como consejero delegado, y los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa. Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo. Adicionalmente, la Junta ha aprobado una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros. Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura. Tras la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, tuvo lugar la primera reunión del nuevo Consejo de Administración.

Aparte de la llegada de Apollo lo más decisivo para el Atlético es que se ha aprobado una nueva ampliación de capital por 100 millones de euros más. Eso permitirá al club seguir aumentando la apuesta de inversión sin tener que perder piezas claves.

El exjugador David Villa será consejero dentro del club. Su pasado en el fútbol de la MLS ha sido clave. Además el asturiano tiene una gran experiencia en los mejores clubes del mundo y ha creado campus y negocios en los Estados Unidos.