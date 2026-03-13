Fallece a los 85 años Enric Reyna, el presidente de la transición culé en el año 2003

El FC Barcelona amanece de luto este viernes tras conocerse el fallecimiento de Enric Reyna a los 85 años. Quien fuera el 40º presidente de la historia de la entidad asumió el mando en uno de los periodos más convulsos del club tras la dimisión de Joan Gaspart en 2003.

Enric Reyna fue socio del club desde 1965 y un presidente culé que se salió de la norma. Su ascenso a la máxima responsabilidad del club el 12 de febrero de 2003 fue fruto de la lealtad y la necesidad institucional. Miembro de la Junta Directiva desde el año 2000 y nombrado vicepresidente en diciembre de 2002, Reyna tuvo que dar un paso al frente tras la renuncia pública de Joan Gaspart en un momento de máxima tensión económica y deportiva.

Su mandato se extendió durante 82 días, hasta el 5 de mayo de ese mismo año. Fue una presidencia breve pero intensa, cuya misión principal fue estabilizar la entidad y convocar las elecciones que, finalmente, darían inicio a la era de Joan Laporta. Pese a la brevedad de su cargo, bajo su mandato el club vivió un hito histórico: la sección de baloncesto conquistó su primera Euroliga, un bálsamo de alegría en una etapa institucionalmente gris.

El FC Barcelona lamenta la muerte del expresidente Enric Reyna, quien presidió la entidad azulgrana entre febrero y mayo de 2003. Queremos enviar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos, y a todo el barcelonismo. pic.twitter.com/Oe4BZSlitX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 13, 2026

Éxito empresarial y compromiso civil

Más allá del palco del Camp Nou, Enric Reyna fue una figura de enorme peso en el tejido empresarial catalán. Constructor y promotor de profesión, hizo fortuna con su promotora inmobiliaria Amrey y fue el propietario de la cadena Amrey Hotels, con establecimientos emblemáticos en Barcelona y el lujoso Le Méridien Ra Hotel & Spa en El Vendrell.

Su influencia se extendió a las instituciones civiles más importantes de Cataluña. Fue presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), lideró la Fira de Barcelona y el salón Construmat, y desempeñó cargos de relevancia en Foment del Treball y la Cámara de Comercio de Barcelona. Su figura siempre estuvo ligada al desarrollo urbanístico y económico de la ciudad que tanto amó.

El último adiós en un fin de semana electoral

La noticia de su fallecimiento ha generado una inmediata cascada de reacciones en redes sociales, donde el FC Barcelona ha mandado sus condolencias a familiares y amigos. Reyna, que siempre se mantuvo vinculado a la vida del club —siendo invitado reciente a la fiesta del 125 aniversario—, recibirá el último adiós en un escenario cargado de simbolismo.

El velatorio tendrá lugar este sábado 14 de marzo en el tanatorio de Les Corts, a escasos metros del Spotify Camp Nou. La ceremonia de despedida se celebrará el domingo 15, coincidiendo precisamente con la jornada electoral en la que los socios elegirán al nuevo presidente. Un adiós que marca el fin de una era justo cuando el club se dispone a abrir una nueva.