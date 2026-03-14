El Metropolitano no se lo creía: así fue el golazo de Nahuel Molina

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha valorado muy positivamente el estado de forma de su plantilla tras la victoria por 1-0 frente al Getafe CF en el encuentro correspondiente a la vigesimoctava jornada de la competición liguera. El técnico argentino ha asegurado en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano que "el rendimiento colectivo y grupal" de sus jugadores "está siendo superior" en este tramo decisivo de la temporada, si se compara con el nivel mostrado en los meses anteriores.

Para el preparador colchonero, la clave radica en el trabajo diario. "Están trabajando muy bien todos. Hay mucha gente detrás de todo lo que pasa en los partidos y hay mucho esfuerzo de parte de todos para que los chicos puedan dar el máximo", explicó. Simeone reconoció la dificultad del calendario actual, pero se mostró satisfecho con el despliegue físico. Además, destacó la superioridad de los suyos en los primeros cuarenta y cinco minutos: "Me quedo con el muy buen trabajo de todo el equipo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo".

El único tanto del partido llevó la firma de Nahuel Molina, quien conectó un potente disparo de media distancia que se coló por la escuadra.

Este fue el gol:

☄️💥 𝐍𝐀𝐇𝐔𝐄𝐋𝐀𝐙𝐎 POR TODA LA ESCUADRA. El latigazo de la tarde.

El golazo del fin de semana. @Atleti #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/uNMbSAMPDs — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 14, 2026

Simeone no dudó en elogiar al lateral argentino: "Lo tiene, él tiene ese tipo de golpeos. Tuvo otra que la sacó bien el portero en el primer tiempo". Por otro lado, cuando el Getafe apretó en la segunda mitad buscando el empate, emergió la figura de Juan Musso, al que su entrenador calificó de "fantástico" por sus vitales intervenciones cuando al equipo le faltó "esa contundencia" habitual para cerrar el choque.