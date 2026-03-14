El sainete del Barcelona: Laporta y Víctor Font se pelean como adolescentes

El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha puesto este viernes el broche final a su campaña electoral en la emblemática Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, situada en el paseo de Gracia de la Ciudad Condal. Durante el acto, el actual mandatario ha centrado su discurso en solicitar a los socios la continuidad de su proyecto al frente de la entidad, aunque el momento más destacado de la jornada ha sido su contundente ataque hacia su principal rival en los comicios, Víctor Font, a quien ha acusado de llevar a cabo una estrategia "muy sucia" y de estar completamente "desacreditado" para asumir la presidencia del club.

En una intervención cargada de reproches, Laporta no ha dudado en cuestionar la legitimidad de su adversario. "Si no tienes respeto por los cargos y la institución, si no sabes hacer de candidato porque has mentido y has hecho de portavoz de campañas de desprestigio desde Madrid, si pones palos en las ruedas para inscribir jugadores y hablas mal de ciertos jugadores en partidos importantes (...) estás desacreditado para ser presidente del Barça, Font", ha manifestado ante un aforo entregado que ha despedido sus palabras con cánticos de "president, president". Esta declaración evidencia la tensión electoral que se vive a escasas horas de que los socios acudan a las urnas.

El expresidente ha dedicado una porción significativa de su extensa comparecencia a criticar no solo a Font, sino a todo su equipo englobado en el proyecto Nosaltres. Según Laporta, dicha candidatura ha actuado con un marcado elitismo y ha intentado desestabilizar constantemente a la entidad catalana. "Nos hemos encontrado una campaña por parte del candidato al que nos hemos enfrentado que ha jugado sucio", ha insistido, afeándole además el haber dado credibilidad a diversas denuncias institucionales y el haber utilizado a leyendas del barcelonismo como Xavi Hernández con fines puramente electorales.

Siguiendo con sus críticas, el líder blaugrana ha calificado de maquinaciones algunos de los movimientos de su rival durante estas semanas previas. En concreto, se ha referido al supuesto acercamiento con el delantero noruego Erling Haaland, desmentido casi de inmediato por el entorno del futbolista. "Puedes hacer algo así en campaña electoral, pero si a los cinco minutos sale la representante del jugador y dice que no es cierto, que quiere seguir en el Manchester City y que no quiere que se le utilice (...) No tiene sentido del ridículo y le salió el tiro por la culata", ha sentenciado con ironía.

Pasando al terreno estrictamente deportivo, Laporta ha sacado pecho por la gestión llevada a cabo durante su reciente mandato, elogiando de manera especial la labor del actual director de fútbol, Anderson Luis de Souza, alias Deco, y del entrenador del primer equipo, Hansi Flick. "Tenemos un grupo humano en el vestuario que es una joya. Deco ha revalorizado la plantilla y ha bajado el salario", ha afirmado, añadiendo que el directivo ha soportado "todas las cabronadas" proferidas durante este proceso electoral, todo ello mientras se consolidaba un modelo que aúna el talento surgido de la cantera con fichajes estratégicos del mercado internacional.

En el plano financiero, otro de los grandes caballos de batalla de estas elecciones, el candidato ha pedido el apoyo de la masa social para afianzar la recuperación económica de la institución. "Hemos recuperado la economía del club después de salvarlo y ahora queremos consolidar esa recuperación", ha asegurado, recordando que actualmente los salarios representan un 54 % respecto a los ingresos, lo que otorga la estabilidad necesaria para continuar creciendo a pesar de estar, en sus propias palabras, "a mitad de cruzar el río" hacia el saneamiento definitivo.

Como pilar fundamental para el futuro a medio y largo plazo, ha destacado la culminación de las obras del estadio, el Spotify Camp Nou, y del proyecto Espai Barça. Ha insistido en que estas infraestructuras son esenciales para asegurar la viabilidad de la entidad para las próximas generaciones, apoyándose paralelamente en la irrupción de jóvenes promesas como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

Para finalizar, el dirigente ha hecho un último llamamiento a la movilización masiva de cara a la votación dominical. El cierre del evento ha contado con el respaldo de figuras de su entorno de confianza, como el economista Xavier Sala i Martín, quien ha alabado su "inteligencia más allá del PowerPoint", y el empresario Oriol Amat, que ha subrayado que la tesorería del club ha pasado de no poder asumir las nóminas en 2021 a disponer de más de 300 millones de euros en la actualidad.