Se acabó la pantomima: la UEFA cancela la 'Finalissima' entre España y Argentina

La UEFA ha anunciado de forma oficial la cancelación de la Finalissima, el esperado encuentro que debía enfrentar a la selección española, como flamante campeona de Europa, y a Argentina, ganadora de la última edición de la Copa América. El choque estaba previsto inicialmente para el próximo 27 de marzo en Catar, pero el actual escenario de inestabilidad internacional ha forzado a los organizadores a descartar esta ubicación.

Según ha detallado el organismo rector del fútbol europeo mediante un comunicado, la decisión de no jugar en el país del Golfo Pérsico responde directamente a la situación geopolítica en Oriente Próximo. Tras mantener intensas conversaciones con las autoridades organizadoras de Catar, todas las partes concluyeron que no se daban las condiciones idóneas para celebrar un evento de esta magnitud en la región durante las fechas previstas.

A partir de ese momento, la UEFA comenzó a explorar diversas alternativas viables para mantener vivo el trofeo, pero se ha encontrado con la negativa sistemática de la Asociación del Fútbol Argentino. La primera opción propuesta consistía en trasladar el partido al estadio Santiago Bernabéu de Madrid, manteniendo la fecha original del 27 de marzo y garantizando un reparto equitativo del aforo para las aficiones de ambos países. Sin embargo, la federación argentina rechazó esta posibilidad.

Ante esta primera negativa, los responsables del fútbol europeo plantearon una segunda vía: disputar la Finalissima a doble partido. Esta alternativa pasaba por jugar un primer encuentro en la capital de España a finales de marzo y un partido de vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional previa a los torneos continentales de 2028. Esta propuesta también fue descartada por la delegación sudamericana.

Las negociaciones continuaron y la UEFA llegó a solicitar a Argentina el compromiso de jugar en una sede neutral en Europa, ya fuera en la fecha estipulada o el 30 de marzo. De nuevo, la respuesta fue negativa. Por su parte, la delegación argentina presentó una contrapropuesta para celebrar el encuentro después del Mundial de 2026, opción que resultó inviable debido a que la Real Federación Española de Fútbol no dispone de fechas libres en su calendario internacional.

El cruce de propuestas culminó cuando Argentina ofreció jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha calificada como inaceptable por las complicaciones logísticas. Tras este último intento fallido, el ente europeo ha expresado su gran decepción por no poder llevar a cabo el torneo, al tiempo que ha querido mostrar su agradecimiento al Real Madrid, a la federación española y a las autoridades cataríes. "En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto", ha subrayado la institución para poner en valor la buena voluntad del equipo de la capital.