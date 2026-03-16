De Burgos Bengoetxea se rebela contra el VAR en el polémico gol del Mallorca: "No me vale"

Un gol en el punto de mira. Durante el encuentro entre Mallorca y Espanyol, Ricardo de Burgos Bengoetxea decidió conceder un tanto de los bermellones, que significaba el empate momentáneo, a pesar de que desde la sala de videoarbitraje le aconsejaron que debía anularlo por la existencia de una falta previa.

El momento llegó a los 65 minutos de duelo, los pericos vencían por 0-1 y estaban con un futbolista menos tras la expulsión un minuto antes de Pickel. El cántabro Pablo Torre anotó el tanto del empate, pero la jugada estaba precedida por una supuesta patada de Samú Costa sobre Urko González en la frontal, como informaron al vasco desde la sala de videoarbitraje, aunque este no apreció nada.

"Te recomiendo una revisión para que valores una falta en ataque", avisó Jorge Figueroa Vázquez, árbitro del VAR, a De Burgos Bengoetxea. "Mira Richy, observamos que el defensor pone el pie encima del balón y Samú Costa le pega una patada", explicó.

"No me vale", respondió De Burgos Bengoetxea. "Esa no me vale", insistió el colegiado del encuentro ya que "puede ser la dinámica" y él no vio que le golpeara. Desde la sala de videoarbitraje invitaron al vasco a dar "más zoom" para analizar el instante.

Necesidad de más frames

"¿Me podéis poner el punto de impacto según vosotros? En la tele, ¿cómo lo veis?". Dada la imagen, el árbitro aseguró "ese no me vale, ese está borroso. ¿Tenemos otra más nítida?" Seguidamente, de nuevo se volvió a cambiar la toma ofrecida y la idea inicial siguió sin cambiar: "Yo no veo el punto de impacto, chicos".

"¿Tenéis otra más? Es que yo no veo claramente que le golpee el talón. Según vosotros le golpea en el talón", sostuvo De Burgos Bengoetxea. "Sí, pone el pie y chuta el pie, ¿vale?", explica Figueroa Vázquez. Ante esta respuesta, el colegiado pidió un "frame a frame" de la acción y le proporcionaron "una de SAOT". En esos momentos, el vasco insistió: "Vamos a hacerlo bien, por favor".

Después de ver 29 repeticiones de la jugada, desde distintos puntos, con y sin zoom, y casi 3 minutos revisando, la decisión inicial de dar gol se mantuvo porque "con estas imágenes no lo tengo claro", según certificó De Burgos Bengoetxea. Finalmente, el propio Samú Costa marcó el gol de la victoria para el Mallorca en el minuto 88 del encuentro. Con ese triunfo, el conjunto salió de los puestos de descenso, donde entra el Elche tras perder en el Santiago Bernabéu.