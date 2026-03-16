El epílogo de leyenda de Casemiro: goleador letal y aclamado en Old Trafford

"No es momento de decir adiós. Hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses". Con estas palabras, el pasado 22 de enero, Casemiro confirmaba lo que muchos temían: su etapa en el Manchester United terminará al final de esta temporada. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la melancolía del fin de ciclo, el centrocampista brasileño está protagonizando un epílogo de leyenda en el Teatro de los Sueños.

A sus 34 años, el ex del Real Madrid se ha destapado como un goleador inesperado y letal, convirtiéndose en el gran protagonista de la trepidante victoria ante el Aston Villa (3-1). Un triunfo que no es uno más; es el que permite al United acariciar el regreso a la Champions tras dos años de ausencia, consolidándose en la tercera plaza con 54 puntos.

El 'Pichichi' inesperado de Michael Carrick

El partido ante el Villa fue una exhibición de lo que Casemiro ofrece en su madurez deportiva. En el minuto 53, atacó el primer palo con la agresividad de un delantero centro para cabecear un córner botado por Bruno Fernandes. Fue el 1-0, su séptimo gol de la temporada, todos ellos anotados en la Premier League.

🔥 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 𝑃𝐼𝐶𝐻𝐼𝐶𝐻𝐼 𝗖𝗔𝗦𝗘𝗠𝗜𝗥𝗢 Siete goles y dedo al escudo... ¡Menuda manera está teniendo de despedirse de Old Trafford!#PremierLeagueEnDAZN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/aqII6BKbEF — DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2026

Este dato no es menor: Casemiro ha igualado ya la temporada más realizadora de toda su carrera (7 goles), pero con una diferencia fundamental: antes lo lograba sumando todas las competiciones; ahora, lo ha hecho exclusivamente en la liga doméstica. Con esta cifra, se sitúa como el tercer máximo artillero del equipo, solo por detrás de Mbeumo y Sesko, igualando a piezas ofensivas como Cunha y el propio Bruno Fernandes.

Un pilar defensivo con alma de área

Más allá de sus goles —muchos de ellos decisivos para abrir marcadores o rescatar empates contra equipos como Nottingham Forest o Newcastle—, el brasileño sigue siendo el termómetro del equipo. Bajo las órdenes de Michael Carrick, Casemiro ha recuperado su mejor lectura de juego, realizando intercepciones quirúrgicas que permiten al United controlar el centro del campo.

"El impacto que ha tenido ha sido tremendo", admitía un Carrick emocionado tras el encuentro. "Su influencia en el equipo y en los momentos clave es vital". Y es que el United es un equipo diferente con y sin el brasileño; sin él, los 'Diablos Rojos' suelen perder la brújula y el control del mediocampo.

'One more year': el clamor de Old Trafford

El momento más emotivo de la tarde se vivió en el minuto 90. Cuando Casemiro dejó su lugar a Ugarte, Old Trafford se puso en pie para regalarle una ovación cerrada. Al finalizar el encuentro, mientras enfilaba el túnel de vestuarios, la grada rompió a cantar al unísono: 'One more year, one more year' (un año más).

Es la súplica de una afición que se resiste a perder a su líder. A pesar de que el periodista Fabrizio Romano asegura que la decisión de marcharse en junio es firme y que el club aún no ha presentado una oferta de renovación, el profesionalismo de Casemiro está fuera de toda duda. Está dándolo todo por un club del que, técnicamente, ya se ha despedido.

Incluso voces autorizadas como Gary Neville han entrado en el debate. Aunque reconoce que Casemiro sigue siendo un centrocampista de élite, cree que dejar el club en este pico de forma sería un 'final lógico' para su carrera en la élite europea. Sin embargo, con ocho jornadas por delante y el objetivo de la Champions a tiro de piedra, el Manchester United se niega a despertar del sueño. Casemiro llegó por 70 millones para dar estabilidad, y se marcha —si nada cambia— convertido en el ídolo goleador que nadie vio venir.