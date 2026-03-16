Es una de las apariciones más estelares en la historia de la Premier League. Su tremendo talento no deja indiferente a nadie. Tiene una zurda espectacular, una calidad técnica tremenda y una inteligencia táctica que sorprende a sus 16 primaveras. En la pretemporada ya dejó su sello de jugón pero Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha querido ir mimándole, dándole poco a poco protagonismo para no acelerar demasiado los procesos.

Su momento, tras meses de espera, llegó este fin de semana al convertirse en el gran protagonista del triunfo ante el Everton. Con 0-0 en el marcador, Arteta tiró de su diamante en bruto en el minuto 74.

Su actuación fue decisiva. Dio la asistencia del 1-0 a Gyökeres en el 89 y en el descuento hizo historia. Con solo 16 años y 73 días, Max Dowman se convirtió en el goleador más precoz de la Premier League.

MAX DOWMAN DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 À seulement 16 ans et 73 jours, le jeune joueur des Gunners devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League 👏#ARSEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/oDo4ua0kya — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

Es tal el talento que desprende el muchacho que algunos, como John Terry, no escatiman elogios y lo comparan con el mismísimo Lionel Messi: "Max Dowman, ¡qué jugador, por cierto!", expresó en su cuenta de TikTok la leyenda del Chelsea, para acto seguido asegurar que "16 años, casi 17, absolutamente increíble. Lo vi jugar contra el Chelsea hace aproximadamente un año y no he visto a nadie, excepto Messi, regatear a los rivales con tanta facilidad. Es una comparación muy, muy importante, pero este chico tiene un talento excepcional y desempeñará un papel fundamental en el futuro del Arsenal y también de Inglaterra. Un talento extraordinario".

El Arsenal, que tiene a tiro ganar la Premier League más de dos décadas después -la última fue en el 2004-, saca 9 puntos con un partido más que el City, se frota las manos con su último gran talento. Apunten su nombre porque dará que hablar: Max Dowman.