Acusan a Laporta de usar a los jugadores para ganar las elecciones del Barcelona

¿Ha usado Joan Laporta a los jugadores del Barcelona para ganar las elecciones a la presidencia? Eso es lo que se está deslizando en la Ciudad Condal, sobre todo desde el bando que perdió las mismas. Hablan de instrumentalizar al vestuario para mostrar su apoyo al actual mandatario culé.
Incluso se pudo ver a varios jugadores votando y cantando con Joan Laporta después de ir a las urnas y ganar al Sevilla por 5-2:
😂❤️ pic.twitter.com/vRYRepPPfE— FCB World (@forcabarca_ar) March 15, 2026
Pau Cubarsí ha sido el jugador que ha tenido que responder a estas acusaciones. Lo ha hecho al lado de Hansi Flick en la previa del Barcelona-Newcastle de mañana en la Champions League:
✅ "Mi VOTO me lo QUEDO para MÍ".
👉Cubarsí le da la enhorabuena a Laporta en rueda de prensa tras ser reelegido presidente.
🔴https://t.co/8VoERlFehA pic.twitter.com/wgOYpBJTrG— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 17, 2026
"Como jugador y socio cada uno puede votar lo que considere. Me lo quedo para mí. Le damos la enhorabuena a Joan Laporta. Estamos centrados en el partido", respondió Pau Cubarsí.
El central también añadió que hoy les ha visitado ya como nuevo presidente: "Nos ha visitado, le hemos dado la enhorabuena. Nos ha dicho que seamos nosotros mismos, que estamos a un nivel espectacular y que sigamos siendo una familia porque eso da títulos".