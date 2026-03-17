El Chelsea reina por acumulación frente al modelo de 'súper estrellas' de Madrid y Barça

La jerarquía económica del fútbol europeo tiene un nombre propio: Premier League. Según el informe anual del CIES Football Observatory, la liga inglesa no solo domina el mercado, sino que ha logrado una profundidad de plantilla inalcanzable para el resto del continente. Con seis equipos entre los diez más valiosos del mundo —Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham y Manchester United—, el músculo financiero de las islas parece no tener techo.

Sin embargo, el informe revela un matiz importante: mientras Inglaterra apuesta por la acumulación de activos, los gigantes españoles, Real Madrid y FC Barcelona, resisten basando su valor en la excelencia individual de sus estrellas.

Calidad frente a cantidad: El valor por jugador

El Chelsea FC lidera el ranking global con una valoración de 1.732 millones de euros. Sin embargo, esta cifra se reparte entre una nómina masiva de 54 futbolistas en propiedad, lo que deja un valor medio de 32,1 millones por jugador. En contraste, el Real Madrid, que ocupa el tercer cajón del podio con 1.541 millones, presenta una eficiencia mucho mayor: con solo 36 jugadores, su valor medio se dispara hasta los 42,8 millones de euros.

El FC Barcelona, cuarto en la clasificación mundial con 1.389 millones, sigue una estela similar. Con una plantilla más corta, su promedio alcanza los 37,5 millones por futbolista. Estos datos demuestran que, aunque la Premier domina por volumen, los clubes españoles mantienen una concentración de talento superior en sus primeros equipos.

El peso de las estrellas: Los casos de Yamal y Mbappé

La distribución del valor dentro de los equipos también refleja modelos deportivos opuestos. El Chelsea es un bloque equilibrado donde su activo más valioso, la joven promesa Estevão Willian (123 millones de euros), apenas representa el 7% del total del club. Es una apuesta por la clase media-alta y la rotación constante. Por el contrario, el modelo español es un modelo de 'súper estrellas':

Lamine Yamal (FC Barcelona): Su tasación supera los 350 millones de euros , lo que supone casi una cuarta parte del valor total del equipo blaugrana. Es el ejemplo perfecto de revalorización orgánica a través de La Masía.

Kylian Mbappé (Real Madrid): Con una valoración superior a los 190 millones de euros, representa el 13% del conjunto blanco, consolidando el proyecto de 'Galácticos 2.0'.

La 'Ingeniería de Contratos' del Chelsea

¿Cómo puede el Chelsea superar al Manchester City o al Real Madrid si sus resultados deportivos son más discretos? La respuesta está en la duración de los contratos. El algoritmo del CIES premia la juventud y el blindaje legal. Al firmar vínculos de hasta nueve años con jugadores como Cole Palmer o Enzo Fernández, el club londinense garantiza que el valor de transferencia de sus activos no se deprecie por la cercanía del fin de contrato. Es una estrategia de 'ahorro contable' que les permite mantener una liquidez teórica altísima.

El mapa del resto de Europa

Más allá del pulso anglo-español, otros clubes logran asomar la cabeza en el ranking:

Francia: El PSG domina con autoridad superando los 1.300 millones de euros.

Alemania: El Bayern de Múnich rompe la barrera de los 1.000 millones de euros.

Italia: El Inter de Milán es el referente con cerca de 820 millones de euros.

Fuera de las grandes ligas: Destacan el Benfica (Portugal), el PSV Eindhoven (Países Bajos) y el Club Brujas (Bélgica) como los mejores 'exportadores' de talento joven.

En conclusión, el informe del CIES dibuja un fútbol europeo a dos velocidades: una Premier League que domina por acumulación y profundidad de mercado, y un bloque español que, gracias a la gestión de sus figuras y la explosión de talentos jóvenes, consigue que sus plantillas sigan siendo, hombre por hombre, las más cotizadas del planeta.