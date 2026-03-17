Guerra Ancelotti-Neymar en Brasil: "No puedo quedarme callado"

Neymar es una leyenda en Brasil y Carlo Ancelotti, su seleccionador, es una leyenda en todo el mundo. Cuando dos figuras así se enfrentan, el recorrido mediático es alto y eso es lo que está pasando con la no convocatoria de Ney para el próximo parón con Brasil.

Esta fue la explicación de Carlo Ancelotti: "La explicación de la lista es que depende mucho de la gente, obviamente. Es una convocatoria creada con jugadores que están al 100% de condición física. Todos los que juegan, ya que tenemos nombres importantes como Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo... a los que deseo una pronta recuperación. Pero esta es una lista de los que están bien físicamente, porque queremos jugar dos partidos muy importantes, de intensidad, con un parón muy corto, incluyendo el viaje. Neymar no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones".

Neymar puso la réplica ante los argumentos de Carlo: "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido".

Eso sí, Carlo no descartó a Neymar para el Mundial: "Neymar puede estar en la Copa del Mundo. ¿Por qué no lo he convocado ahora? Porque no está al 100% y, en este momento, necesitamos jugadores que estén en perfectas condiciones. La lista final será otra historia; él tiene que seguir trabajando y sumando minutos para llegar en un estado físico óptimo".

Esta es la lista de Brasil:

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe)

Defensas: Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Nottingham Forest), Fabinho (Al Ittihad), Gabriel Sara (Norwich City)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid), João Pedro (Chelsea).