Baño del Madrid a Guardiola: Arbeloa ensalza la entrega de la plantilla tras el 5-1

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se ha mostrado exultante tras el triunfo de su equipo por 1-2 frente al Manchester City en el Etihad Stadium. El preparador salmantino celebró que sus futbolistas hayan comprendido a la perfección la necesidad de mostrar una mentalidad colectiva para sacar adelante cruces de máxima exigencia en Europa.

"No soy el responsable, son los jugadores los que han dado la vuelta a la situación con el rendimiento que han tenido, con la actitud, con su esfuerzo y, evidentemente, con su talento y su calidad", valoró el técnico tras confirmar el pase a la siguiente ronda. Subrayó que lograr este hito ante un bloque con tanta calidad y dirigido por un técnico experimentado "no era nada fácil".

Arbeloa recordó a los medios de comunicación que muy poca gente apostaba por un desenlace tan favorable para los intereses blancos, logrando victorias tanto en la ida como en la vuelta para un global de 5-1. "Se lo merecen por cómo están trabajando y por el esfuerzo que están poniendo", indicó en alusión a la entrega de la plantilla.

En cuanto a las claves del éxito en esta eliminatoria, el salmantino insistió en la cohesión del vestuario. Para el entrenador, la receta no ha variado respecto a sus primeros compases en el cargo, enfocándose en intentar sacar el mejor rendimiento de cada jugador y conformar un conjunto "muy equilibrado, que trabajen todos a una y que se sacrifiquen".

Al ser preguntado sobre su victoria táctica frente a Pep Guardiola, prefirió mostrarse cauto y evitó cualquier comparación. "No me atrevería a decir que le puedo ganar nada a un entrenador que lleva casi mil partidos en la élite", aseguró, alabando el palmarés del catalán, antes de reiterar que el mérito exclusivo es de los futbolistas que han sabido entender su filosofía.

De cara a los próximos retos, como el derbi ante el Atlético de Madrid, el míster confirmó que tratará de gestionar el desgaste físico. En este sentido, explicó que Thibaut Courtois tuvo que ser sustituido porque "tenía unas molestias" y prefirieron no correr riesgos. Además, dejó abierta la puerta a la participación de Kylian Mbappé, que reapareció en Inglaterra dejando "muy buenas sensaciones".

Finalmente, Arbeloa esbozó unas breves palabras sobre el presumible próximo rival en el torneo continental, que con toda probabilidad será el Bayern de Múnich tras su abultada victoria frente al Atalanta. Considera que será un cruce igual de difícil, dado que los bávaros son "uno de los equipos más en forma de Europa" tanto en la competición doméstica como en la de clubes.