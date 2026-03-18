"Arbeloa ya es mejor entrenador que Xabi en el Madrid"

La clasificación del Real Madrid para los cuartos de final de la Champions acaparó la tertulia de este martes en El Primer Palo de esRadio con JUanma Rodríguez. En esta ocasión Paul Tenorio, Alfredo Somoza y Sergio Fernández fueron los contertulios.

Hubo bastante consenso en el partido del Madrid pero a Juanma Rodríguez "la segunda parte me la tienen que explicar. No la he entendido". Paul Tenorio destacó a Lunin, bien en la portería aunque Sergio Fernández no estaba de acuerdo. "Le he notado algo fallón". Alfredo Somoza interpretó el encuentro del Madrid "como muy corerecto y justo vencedor"

PEP GUARDIOLA

Escuchamos en el prgrama las declaraciones de Pep Guardiola y a ningún contertulio le Gustó "Mosquita muerta macarra. Me da una verguenza ajena terrible" dijo Sergio a lo que Paul y Alfredo contestaron. "Se ha ido desafiante con el periodista" dijo Tenorio y Somoza apuntó "tiene falsa modestia. Ya le conocemos"

ARBELOA-XABI ALONSO

La comparación entre el actual técnico madridista Alvaro Arbeloa y el destituido hace dos meses, Xabi Alonso volvió a salir en la tertulia. Sergio Fernández defendió que "Arbeloa ya es mejor entrenador en el Madrid que Xabi" y Paul Tenorio afirmó que "hay que dejar ya el cadáver deportivo de Xabi. No dio on la tecla y ya está". Alfredo Somoza dijo que "Arbeloa ha tomado alguna decisión que ha sido valiente" y Juanma Rodríguez apostilló "Arbeloa tomó las decisiones que no se atrevió a tomar Xabi"