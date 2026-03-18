Doble representación para el arbitraje español en la preselección del Mundial 2026

Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez. Esos son los nombres de los dos árbitros españoles incluidos en la preselección para estar presentes en el Mundial 2026. En el caso de Hernández Hernández, pertenece al equipo UEFA Élite, la mayor distinción para el arbitraje europeo. Además, recientemente fue elegido para dirigir el encuentro de ida de octavos de Champions League entre Paris Saint Germain y Chelsea.

Para el canario significaría su primer Mundial como responsable principal, ya estuvo, por ejemplo, en el sub20 celebrado en Polonia durante 2019. Además, estuvo en el VAR en la pasada cita de Qatar 2022 y realizó estas mismas funciones en el Mundial femenino 2023. Hernández Hernández ha arbitrado partidos de la Liga de Naciones, de fase de clasificación para el Mundial y para la Eurocopa.

Por su parte, Sánchez Martínez es árbitro internacional desde 2017. El murciano tiene una experiencia similar a la del colegiado canario. Durante la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2019 estuvo en el VAR junto a Del Cerro Grande durante la final. Igualmente, ha sido designado para encuentros de Champions en alguna ocasión.

Cabe destacar que son solo tres los países que contarían con representación doble en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A España se unen Francia e Inglaterra. A diferencia del Mundial de Qatar, donde Stephanie Frappart fue la única representación femenina, en esta ocasión no habrá ninguna mujer.