El tenso enganchón entre Guardiola y Rüdiger que acabó con un beso

Más allá de los gestos de Vinícius después de anotar el gol ante el Manchester City, el encuentro entre los ingleses y el Real Madrid no estuvo marcado por momentos tensos. Sin embargo, al final del encuentro Guardiola protagonizó un pequeño jaleo con Rüdiger y el defensa fue separado por Álvaro Arbeloa.

El técnico del equipo inglés fue saludando uno a uno a los madridistas, felicitándoles por la victoria y la clasificación a cuartos conseguida. Desde Huijsen hasta Vinicius, pasando por Fede Valverde y Mastantuono. A ellos se unió un apretón de manos con Rüdiger. Pero la situación no quedó ahí e intercambiaron algunas palabras como se puede ver en las imágenes de Movistar+.

En esos momentos, el técnico salmantino apareció para llevarse a su futbolista y avisar al cuerpo técnico para que el defensa alemán desapareciera de allí. Vinícius también agarró del brazo a su compañero. Rüdiger continuó girándose a Guardiola mientras se tapaba la boca y este le tiró un beso irónicamente.

Elogios a Arbeloa

Después del partido, Guardiola aseguró que tiene una buena opinión sobre Arbeloa: "Su salida de hoy ha sido muy buena, abriéndose los interiores hacia afuera, teniendo tres o cuatro jugadores por fuera, era muy difícil saltarles. Se asocia cuando puede, por la calidad que tiene cerca, las transiciones como siempre ha sido. Muy buena, me ha causado muy buena impresión, tendrá una larga carrera", destacó.

Por otro lado, el catalán reconoció que los enfrentamientos contra el conjunto blanco a lo largo de estos años "han sido un aprendizaje muy bueno": "Es un club que hace 12, 13 años no estaba nunca en Europa y jugar tantas veces contra el Real Madrid, con la generación que teníamos llegábamos a hacerlo. Ellos han ganado, nosotros hemos ganado, en números somos parecidos, nos han eliminado en más eliminatorias, pero cómo hemos jugado ellos también lo saben", explicó.