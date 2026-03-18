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Fútbol

Más leña al fuego: el Betis hace el pasillo a los 'nuevos' campeones marroquíes de la Copa África

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Más leña al fuego: el Betis hace el pasillo a los 'nuevos' campeones marroquíes de la Copa África | El Chiringuito

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de declarar a Senegal perdedor por "incomparecencia" en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) 2025 y registrar el resultado como 3-0 a favor de Marruecos, lo que otorga el título a la selección marroquí pese a que el resultado fue de 0-1 para los senegaleses.

Mientras el tema sigue candente, el Betis le ha hecho el pasillo a los 'nuevos' campeones marroquíes de la Copa África.

Este fue el momento del pasillo captado por las cámaras del Chiringuito:

Mientras esto pasa en Sevilla, los senegaleses siguen sintiéndose campeones. Solo hay que ver la publicación del jugador del Rayo, Pathé Ciss:

Este fue el post de Pathé:

"Podéis darle tres goles más a los llorones", comentó anoche el jugador senegalés del Rayo Vallecano en su publicación en Twitter. La polémica está servida.

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