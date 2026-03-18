Más leña al fuego: el Betis hace el pasillo a los 'nuevos' campeones marroquíes de la Copa África

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de declarar a Senegal perdedor por "incomparecencia" en la final de la Copa de África de Naciones (CAN) 2025 y registrar el resultado como 3-0 a favor de Marruecos, lo que otorga el título a la selección marroquí pese a que el resultado fue de 0-1 para los senegaleses.

Mientras el tema sigue candente, el Betis le ha hecho el pasillo a los 'nuevos' campeones marroquíes de la Copa África.

Este fue el momento del pasillo captado por las cámaras del Chiringuito:

🇲🇦 Pasillito a Abde y Amrabat por la Copa África en el entrenamiento del Betis. 📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/FqewoqbGTB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 18, 2026

Mientras esto pasa en Sevilla, los senegaleses siguen sintiéndose campeones. Solo hay que ver la publicación del jugador del Rayo, Pathé Ciss:

Este fue el post de Pathé:

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

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"Podéis darle tres goles más a los llorones", comentó anoche el jugador senegalés del Rayo Vallecano en su publicación en Twitter. La polémica está servida.