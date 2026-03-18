Pathé Ciss se ríe de Marruecos y Senegal amenaza con la 'tercera guerra mundial'

El escándalo está servido. En la final ganó Senegal sobre el césped, retirada del campo incluida por un penalti inventado a favor de Marruecos, pero los despachos de la Copa África le han dado meses después el título a los que perdieron el encuentro sobre el césped. Las reacciones senegalesas no se han hecho esperar incluyendo la de Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano.

Este fue el post de Pathé:

Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des lloron😂✌🏿

🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳CHAMPIONS D’AFRIQUE 2 0 2 5🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/ekIftZWsI1 — Pathé Ciss 🇸🇳 (@pathe_22) March 17, 2026

"Podéis darle tres goles más a los llorones", dice el jugador senegalés del Rayo Vallecano en su publicación. En la misma se puede ver la Copa de África en sus manos.

Moussa Niakhaté, del Olympique del Lyon, directamente les retó a que fuesen a por sus medallas: "Venid a por ellas". L'Équipe incluso publica declaraciones de miembros de la Confederación Africana de Fútbol: "Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo, va a ser la Tercera Guerra Mundial".

"No me habría imaginado ni por un segundo que la CAF pudiera llegar tan lejos en este camino del absurdo. Cuando ves cómo dirige la CAF el señor Patrice Motsepe, que es un vasallo de Gianni Infantino y que desde el principio quiso darle esta Copa a Marruecos... Marruecos hizo una gran Copa Africana de Naciones y mereció ganar el torneo, pero en la final, Senegal fue mejor", sentenció Claude Le Roy, entrenador de Senegal.