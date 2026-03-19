Así quedan los horarios Champions de cuartos para Atlético, Real Madrid y Barcelona

La UEFA ha hecho oficiales este miércoles los horarios y el calendario definitivo para la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones, una vez concluidos los cruces de octavos. El sorteo ha deparado suerte dispar para los tres representantes españoles que continúan en la pelea por alzarse con el máximo trofeo continental, dejando un apasionante duelo fraticida y un clásico europeo de primer nivel para deleite de los aficionados al buen fútbol.

El Real Madrid será el encargado de abrir el fuego en esta decisiva fase del torneo. El conjunto blanco se medirá al siempre temible Bayern de Múnich en el partido de ida, que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu el próximo martes 7 de abril a las 21:00 horas. El equipo local buscará un buen resultado al amparo de su público antes de viajar a tierras alemanas, donde se disputará el choque de vuelta el miércoles 15 de abril, también en el horario habitual de la competición.

Por su parte, el otro gran foco de atención para el deporte español estará situado en el cruce directo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Este intenso emparejamiento comenzará en la Ciudad Condal, concretamente en el estadio Spotify Camp Nou, el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas. Se espera una eliminatoria repleta de tensión y alternativas tácticas entre dos de las plantillas más completas del panorama nacional e internacional.

La resolución de este enfrentamiento español se trasladará a la capital. El equipo rojiblanco recibirá al cuadro azulgrana en el césped del estadio Metropolitano el martes 14 de abril. Esta disposición del calendario concede a los colchoneros un ligero margen de respiro, ya que gozarán de algo más de descanso en esa semana crítica antes de afrontar la gran final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, fijada para el domingo 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

El cuadro de los cuartos de final se completa con otros dos enfrentamientos de enorme atractivo para el aficionado. El PSG medirá sus fuerzas con el Liverpool, disputándose la ida en la capital francesa el miércoles 8 de abril y la vuelta en terreno británico el martes 14. Finalmente, la escuadra portuguesa del Sporting CP tratará de dar la sorpresa ante el todopoderoso Arsenal, arrancando su eliminatoria el martes 7 de abril y resolviendo el pase a semifinales en Londres el miércoles 15.