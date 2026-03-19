El aviso de Simeone ante el cruce europeo contra el Barcelona

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que la amplia renta de goles conseguida en el encuentro de ida no benefició a su equipo en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur en Londres. Pese a lograr la clasificación para la siguiente fase, el técnico argentino se mostró crítico con el arranque de sus jugadores en la capital británica.

"No empezamos bien el partido. La ventaja no nos hizo bien y el equipo rival estuvo atacando y pensando en poder clasificarse", explicó en referencia al contundente resultado logrado la semana pasada en el estadio metropolitano. El conjunto madrileño sufrió en su visita a Inglaterra y terminó cayendo, aunque el global de la eliminatoria le otorgó el billete. "El empate era lo que merecíamos mínimamente hoy, pero ese penalti nos privó", lamentó el preparador tras certificar el éxito continental.

El sorteo ha deparado que el rival en los cuartos de final sea el FC Barcelona, un emparejamiento que el entrenador colchonero califica de máxima exigencia. Al recordar las exitosas campañas en las que el club madrileño alcanzó las finales europeas de 2014 y 2016, Simeone destacó la tremenda fortaleza del cuadro azulgrana. "Nos enfrentaremos al mejor club ofensivamente, pero lo afrontamos con ilusión. Ahora es momento para estar contentos como club y como equipo, con la alegría de nuestra gente. La posibilidad de estar en cuartos nos exige dar el máximo nivel para nosotros", añadió desde la sala de prensa del estadio londinense.

Para superar esta difícil eliminatoria española en el máximo torneo continental, el estratega tiene clara la receta a seguir en las próximas semanas. "Los hechos hablan por sí solos, tenemos que seguir evolucionando y reinventándonos", aseveró. En este sentido, rememoró un consejo recurrente de su antiguo ayudante para justificar la importancia de medirse a rivales de esta entidad. "Nosotros competimos en Liga ante el Barça y el Real Madrid, al igual que en Copa; y casi siempre en Champions llegan a la final. Germán el Mono Burgos me decía siempre que en pretemporada hiciéramos partidos contra ellos porque nos hacía ser mejores", argumentó.

Por último, el técnico quiso destacar el rendimiento individual de varias piezas clave de su plantilla que brillaron a pesar de la derrota en territorio inglés. Simeone aseguró estar muy satisfecho con la aportación de Johnny Cardoso en el centro del campo, valorando su alto nivel competitivo y la "continuidad que viene dando". Asimismo, tuvo sentidas palabras de elogio para Julián Álvarez, autor del empate momentáneo de los rojiblancos en la segunda mitad. "Interpretó muy bien el partido en todo momento, metió un golazo y su juego ofensivo nos dio la posibilidad de estar presentes para poder marcar gol", concluyó.