El Betis destroza al Panathinaikos de Benítez y completa el pleno español

El Real Betis se clasificó este jueves para los cuartos de final de la Liga Europa gracias a su goleada (4-0) sobre el Panathinaikos, en un encuentro en el que Aitor Ruibal y el marroquí Sofyan Amrabat remontaron la eliminatoria en la primera parte y Cucho Hernández y Antony la liquidaron en la segunda.

Es la primera vez, tras seis intentonas fallidas, que el Betis supera los octavos de final de la segunda competición europea y lo hace a costa del equipo entrenado por el español Rafa Benítez, que vio quebrada en La Cartuja una racha inédita en su historia de nueve partidos invicto en los torneos continentales.

La doble punta alineada por Pellegrini equilibró enseguida la eliminatoria, después de que Pau López desbaratase con un pie el primer acercamiento peligroso de Pellistri, gracias a un zambombazo tremendo de Cucho Hernández que repelió el larguero y remachó, a placer, un Ruibal muy atento a la continuidad de la acción.

El primer tiempo transcurrió con ambas escuadras más pendientes de conservar el emparejamiento igualado que de cobrar ventaja, si bien el Betis avisó con un disparo con rosca de Antony que rozó la escuadra y el delantero visitante, Tetteh, se mostraba amenazante con su trabajo entre los centrales.

Al borde del descanso, sin embargo, Amrabat puso en ventaja a los locales gracias a un disparo muy lejano que entró por la escuadra y que culminaba una acción litigiosa, pues Abde la dio por concluida al recibir en claro fuera de juego que no decretó el asistente y el VAR consideró que el remate del marroquí pertenecía ya a una acción diferente.

La segunda mitad fue un paseo para los béticos, que terminaron de decidir la eliminatoria con un tercer gol, al poco de reanudarse el encuentro, de bellísima factura, ya que lo hizo Cucho Hernández al culminar una jugada colectiva iniciada por un toque de cabeza de Fornals hacia Ruibal, quien asistió al primer toque al delantero colombiano.

El equipo local atacaba en oleadas ante la pasividad de un conjunto griego superado por el alto ritmo de circulación de pelota y la velocidad de los dos extremos locales, que fabricaban el cuarto gol mediante una incursión supersónica de Abde por la izquierda, cuyo pase de la muerte convirtió Antony.

En los veinte minutos finales, ante el delirio de La Cartuja, el portero Alban Lafont se convirtió en el futbolista más destacado del Panathinaikos, ya que evitó con sus paradones ante Abde y Antony, que se plantaron solos ante él tras ganarle la espalda a sus defensores, que disparasen el tanteo.

Ficha técnica :

Real Betis, 4: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Antony, Amrabat (Marc Roca, min. 62), Fornals (Altimira, min. 53), Abde (Riquelme, min. 90); Ruibal (Fidalgo, min. 62) y Cucho Hernández (Chimy Ávila, min. 73).

Panathinaikos, 0: Lafont; Javi Hernández, Ingason, Katris (Swiderski, min. 73); Calabria, Renato Sanches (Chirivella, min. 54), Bakasetas (Cerin, min. 55), Kyriakopoulos; Taborda (Siopis, min. 85), Pellistri (Djuricic, min. 73) y Tetteh.

Goles: 1-0, min. 8: Ruibal. 2-0, min. 45: Amrabat. 3-0, min. 53: Cucho Hernández. 4-0, min. 66: Antony.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania). Amonestó al local Chimy Ávila (min. 93) y a los visitantes Taborda (min. 19), Kyriakopoulos (min. 55) y Djuricic (min. 89).

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa disputado en La Cartuja ante unos 55.000 espectadores, entre los cuales había dos millares de seguidores griegos.