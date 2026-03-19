La inesperada confesión de la Julián Álvarez tras pasar a cuartos: "Me quedé con un poco de bronca"

El delantero argentino del Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas en la eliminatoria europea. Julián Álvarez confesó que se quedó con un "poco de bronca" después de fallar alguna ocasión clara para evitar la derrota este miércoles ante el Tottenham Hotspur londinense. A pesar de caer en este encuentro de vuelta, el atacante quiso poner en valor el hecho de que el conjunto rojiblanco haya logrado el billete a la siguiente fase de la máxima competición continental. "Sabíamos que no iba a ser fácil, tuvimos alguna para ganarlo pero lo importante es que pasamos a cuartos, estamos entre los ocho mejores, a disfrutar", señaló el jugador.

Las declaraciones del campeón del mundo llegaron tras el pitido final, en los micrófonos de Movistar Plus y recogidas por la agencia Europa Press. El internacional albiceleste, que fue decisivo al marcar un gol y repartir una asistencia en el ajustado 3-2 definitivo, confesó que su equipo pudo haber obtenido un resultado mucho más favorable en territorio británico. "Veníamos con tres goles de diferencia, eso nos dejaba un poco tranquilos, pero sabiendo que iba a ser un partido duro frente a un gran rival. Tuvimos oportunidades para ganarlo también, yo tuve dos bastante claras", relató el ariete con evidente autocrítica.

El exjugador del Manchester City se mostró exigente consigo mismo, dejando claro que su mentalidad ganadora le impide conformarse únicamente con la clasificación cuando siente que pudo aportar más al marcador. "Me quedé con un poco de bronca, a pensar en mejorar de cara al futuro. Agradecer por el cariño, los seguidores siempre nos acompañan", comentó al ser preguntado por un mensaje dirigido directamente a la incansable afición colchonera, que se desplazó en masa para apoyar al equipo en este trascendental choque europeo.

Por otro lado, la figura del argentino ha estado envuelta en ciertas especulaciones recientes sobre su continuidad en el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone. Las dudas sobre si la parroquia madrileña tendrá a Julián Álvarez, alias la Araña, en su plantilla de cara a la próxima temporada han sobrevolado el entorno del club. Sin embargo, el atacante quiso despejar cualquier tipo de rumor sobre su malestar y, al ser cuestionado sobre su felicidad en la capital de España, respondió con un escueto pero tajante "sí, gracias", tranquilizando así a los seguidores del equipo rojiblanco en una noche de celebración europea.