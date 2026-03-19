Seis semanas de lesión para Courtois: ¿qué partidos se pierde?

Lesión importante de Thibaut Courtois en el peor momento de la temporada para el Real Madrid. Ahora hay parón por selecciones, pero se pierde seguro el derbi ante el Atlético de Madrid y también la eliminatoria ante el Bayern salvo milagro.

Este es el parte médico del Real Madrid:

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución.

Como decimos, el belga se perderá al menos siete partidos, cinco de Liga y los cuartos de Champions. Lunin entrará en su lugar.

Ya en Manchester, Arbeloa alertó de la lesión cambiando a su portero. No es habitual ver este tipo de cambios a pesar de que la eliminatoria estaba cerrada.

🗣️ "Mucho compromiso, mucho oficio y siendo un equipo. Nos hace falta mentalidad colectiva para saber ganar cada partido". 🎙️ @Rsierraplus #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/tNXRWDChOz — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 17, 2026

"Ha sido por precaución, tenía unas molestias y no hemos querido arriesgar lo más mínimo, espero que esté el domingo", comentó.

Lunin también habló después del partido: "Una pena lo de Thibaut, tenemos una mala racha con las lesiones. Lo de hoy era complicado, incluso con diez. Lo hemos cumplido, pasamos a cuartos y a seguir. Siempre como portero quieres que el rival no tenga ninguna ocasión, pero esto es la Champions y es el City. Sabíamos qué partido nos esperaba y que había momentos de sufrir aquí".

El ucraniano tendrá que sostener la portería del Real Madrid primero en el derbi y luego durante varias semanas.