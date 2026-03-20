El sorprendente nuevo negocio de Haaland lejos del fútbol

El atacante noruego Erling Haaland, una de las grandes estrellas del fútbol europeo y figura destacada del Manchester City, ha decidido dar un salto al mundo de los tableros. El jugador participará de forma activa como inversor en la creación de un nuevo circuito mundial, denominado Total Chess World Championship Tour, con la firme convicción de que esta competición tiene el potencial de llevar este juego a un público mucho más amplio y convertirlo en un fenómeno global de masas.

A través de la entidad Norway Chess, organizadora de eventos ajedrecísticos en su país natal, el goleador canalizará su aportación financiera para el lanzamiento de este proyecto previsto para el próximo año. "El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y tiene claras similitudes con el fútbol", ha declarado el futbolista a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). En su análisis, el delantero establece un paralelismo entre ambos deportes, asegurando que en los dos escenarios "hay que pensar rápido, confiar en los instintos y anticipar varios movimientos", y concluye que la estrategia resulta determinante para alcanzar el éxito.

El nuevo circuito internacional pretende revolucionar el calendario actual con cuatro grandes torneos anuales que se disputarán en diferentes ciudades alrededor del planeta. Esta competición coronará a un campeón mundial en tres disciplinas distintas: ajedrez clásico rápido, ajedrez rápido y la siempre espectacular modalidad relámpago. Además, la organización cuenta con el pleno respaldo institucional de la FIDE y tiene previsto celebrar un torneo piloto durante este mismo otoño para probar el formato, medir la respuesta del público y ajustar los detalles técnicos antes de su lanzamiento oficial.

Uno de los grandes atractivos de este Total Chess World Championship Tour será su dotación económica, un aspecto en el que la entrada de inversores como el futbolista noruego resulta clave. Cada temporada contará con un premio mínimo de 2,3 millones de euros, una cifra nada desdeñable que busca atraer a los mejores Grandes Maestros del momento. "Invierto en Norway Chess porque creo que el nuevo circuito puede convertir esta disciplina en un deporte aún más popular", añadió el ariete, cautivado por el "trabajo impresionante" que el equipo directivo ha realizado hasta la fecha.

Desde el estamento federativo, la noticia ha sido recibida con gran entusiasmo. El presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, ha subrayado la importancia de esta alianza estratégica entre el mundo del balompié y el de los trebejos. "El ajedrez, al igual que el fútbol, siempre ha sido un lenguaje global de estrategia y creatividad", apuntó el dirigente ruso. Para la institución, ver a un deportista de talla mundial interesarse de manera tan directa en su desarrollo supone una clara demostración de la atención global y la relevancia cultural de la que goza actualmente este histórico juego de estrategia.