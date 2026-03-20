La FIFA se pone el disfraz de feminista: obligará a tener mujeres en los banquillos

El Consejo de la FIFA ha aprobado este jueves un nuevo marco normativo con el que pretende, según sus propias palabras, "transformar el futuro" del deporte rey en su categoría de mujeres. La principal medida adoptada por el organismo internacional consiste en imponer la presencia obligatoria de personal femenino en los puestos de dirección técnica y médica de los equipos que participen en todas sus competiciones oficiales.

A partir de este mismo año, la máxima institución futbolística exigirá que cada combinado nacional o club que dispute sus torneos cumpla con unas cuotas estrictas en el banquillo. Concretamente, se deberá garantizar que la entrenadora principal o, en su defecto, al menos una de las técnicas asistentes sea mujer. De igual forma, el reglamento obliga a que como mínimo un miembro del personal médico pertenezca a dicho sexo y que dos de los oficiales que se sienten junto al terreno de juego sean también mujeres.

La puesta en marcha de esta directriz tendrá lugar de forma inminente. El primer torneo que servirá como banco de pruebas será el Mundial sub-20, cuya celebración está prevista en Polonia durante el próximo mes de septiembre. A partir de ese momento, la medida se extenderá a todas las competiciones organizadas por el ente, afectando a todas las categorías de edad y culminando con su aplicación estricta en la esperada Copa del Mundo de Brasil 2027.

La directora general de la rama femenina en el organismo, Jill Ellis, ha justificado esta decisión aludiendo a la falta de paridad en los cuerpos técnicos. "Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras. Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos", argumentó la dirigente, en línea con la nueva política de cuotas de la institución.

Desde la sede de Zúrich señalan que esta imposición responde a una estrategia más amplia para forzar que el auge de estas disciplinas vaya acompañado de una mayor representación en los puestos de liderazgo. Según los datos que maneja la organización, a pesar del evidente crecimiento mediático y deportivo, sigue existiendo una mayoría de hombres ocupando los cargos técnicos de los equipos al máximo nivel.

Para complementar esta exigencia normativa, el ente rector del fútbol mundial ha recordado las iniciativas que viene desarrollando desde el año 2021. Mediante su programa de becas de formación, se ha prestado apoyo a casi ochocientas técnicas pertenecientes a más de setenta federaciones nacionales, facilitando el acceso a titulaciones avanzadas y licencias oficiales como la categoría Pro.

Finalmente, de cara a la temporada 2025, se lanzará la tercera edición del llamado Programa de mentoría para entrenadoras de élite. Este proyecto emparejará a una veintena de perfiles con gran proyección con profesionales de reconocida trayectoria, buscando así afianzar una red global que garantice el relevo generacional en los banquillos bajo estas nuevas directrices de paridad.