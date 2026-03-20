La selección española de fútbol regresa a Cataluña cuatro años después

Los jóvenes de la entidad "Barcelona con la Selección" han logrado convencer a la Real Federación Española de Fútbol para que la selección nacional vuelva a jugar en Cataluña. Será el martes 31 de marzo contra Egipto y de nuevo en el RCDE Stadium del "Espanyol", donde España ya jugó un amistoso hace cuatro años contra Albania. El partido contra Egipto también es un amistoso para preparar el Mundial.

En un comunicado hecho público nada más trascender la elección del estadio emplazado en Cornellá para el encuentro, "Barcelona con la Selección" señala que "hemos trabajado incansablemente no solo para traer partidos de la Selección, sino también para acercarla a la ciudadanía catalana. Sin embargo, nos hemos encontrado de forma reiterada con dificultades para organizar iniciativas tan básicas como la instalación de pantallas gigantes en Barcelona durante competiciones internacionales como la Eurocopa o la UEFA Nations League".

Denuncian que el Ayuntamiento de la capital catalana les ha denegado permisos o "se han impuesto trabas administrativas para la emisión de partidos en espacios públicos". La nota añade que "se han limitado o incluso bloqueado iniciativas destinadas a reunir a aficionados de la Selección en Cataluña, dificultando la creación de espacios de encuentro que en otras ciudades de España son habituales y naturales. A pesar de todo ello, nunca hemos dejado de trabajar. Nunca hemos dejado de creer. Y nunca hemos dejado de representar a los miles de catalanes que sienten, apoyan y siguen a la Selección".

El objetivo ahora de "Barcelona con la Selección" es que Cataluña acoja un partido oficial del combinado nacional. "Esperamos que este sea el siguiente paso natural y que no tengamos que esperar hasta el Mundial de 2030 para vivir un encuentro oficial de la Selección en nuestra tierra", destaca el comunicado.

"Barcelona con la Selección" muestra además su agradecimiento a la Federación "por seguir apostando por Cataluña" y reconoce el compromiso del club blanquiazul como anfitrión de España.

Vuelve Joan García

Cuando el equipo nacional jugó en Cataluña en 2022 habían pasado 18 años de ausencia. En esta ocasión, la polémica deportiva se centrará en Joan García, el joven guardameta surgido de la cantera del Espanyol y que fue fichado por el Barça esta temporada.

Pero no será la primera vez que regrese al estadio donde se consagró. Esa prueba de fuego la pasó con nota en el derbi catalán de la primera vuelta. García ha sido convocado por primera vez por el seleccionador Luis de la Fuente.