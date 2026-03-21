¿Quién es Patricio Pacífico? Así juega la nueva perla culé que llama a las puertas del primer equipo

Varios futbolistas del filial han participado este sábado en la sesión de entrenamiento que el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha dirigido en la Ciudad Deportiva antes de medirse este domingo (14:00 horas) al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou.

Han estado los habituales, como Diego Kochen, Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés, y a ellos se ha sumado una importante novedad. Se trata del defensa uruguayo Patricio Pacífico, que llegó al club azulgrana, procedente del Defensor de Montevideo, en el pasado mercado de invierno para reforzar al filial culé.

Con 19 años e internacional sub-20 con la selección de Uruguay, Pacífico es un defensa con un gran físico, pues mide 187 centímetros. La de este sábado es la segunda vez que el charrúa entrena con el primer equipo azulgrana desde su llegada el pasado 2 de febrero.

Hasta el momento, este polivalente defensa, que puede actuar como central o lateral izquierdo, ha jugado dos partidos con el Barça Atlètic a las órdenes de Juliano Belletti. Debutó el pasado 8 de marzo ante el Atlético Baleares y jugó también el pasado fin de semana ante el Girona B. En ambos encuentros fue titular y actuó en el eje de la defensa.

El Barça tiene una opción de compra sobre Patricio Pacífico de 1,8 millones de euros, que se puede convertir en obligatoria si el jugador uruguayo disputa una serie de partidos con el filial. Los de Belletti juegan este domingo en el Johan Cruyff ante el Eivissa.