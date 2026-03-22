Bordalás, expulsado en el Espanyol-Getafe por "actitud agresiva"

José Bordalás, entrenador del Getafe, fue expulsado durante el partido que ganó su equipo al Espanyol (1-2) por encararse "en actitud agresiva" con el delegado de campo del conjunto periquito, según reflejó el acta redactada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.

El técnico azulón vio la cartulina roja directa en el último tramo del encuentro, cuando su equipo ya dominaba en el marcador.

"En el minuto 87, el técnico Bordalás Jiménez, José, fue expulsado por el siguiente motivo: abandonar el área técnica y encararse en actitud agresiva con el delegado de campo. Tras ser expulsado, continuó protestando de forma ostensible al AA1 (árbitro asistente)", recoge el acta.

En la misma acción, Díaz de Mera también mostró la roja directa a Antonio Borrell, delegado del Espanyol, por "dirigirse hacia el área técnica rival y encararse al entrenador rival (Bordalás) con ánimo de confrontación".

Posteriormente, en rueda de prensa, Bordalás ofreció su versión y se mostró contrariado por la decisión arbitral:

"Eso es algo que todavía no entiendo. No lo merezco. Vino un señor, no sé si el delegado, a increparme e insultarme. Simplemente le dije que se fuera a su banquillo. Ahí están las imágenes. Estoy convencido de que se me retirará esa tarjeta".