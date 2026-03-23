Hay relevos que se cuecen a fuego lento, que están escritos desde hace mucho tiempo. El de la selección francesa de fútbol es uno de ellos. Didier Deschamps lleva ya casi tres lustros al frente de los bleus —con el título en el Mundial de Rusia 2018 como máximo logro—, y está escrito a fuego que su sucesor en el banquillo será el mismísimo Zinedine Zidane, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, leyenda absoluta tanto en su faceta de jugador como de entrenador.

Francia prepara con cierto sigilo este relevo, disponiéndose a cerrar una etapa gloriosa para abrir otra que, sin complejo alguno, aspira a ser histórica.

Porque el contexto importa. Y mucho. La anunciada marcha de Deschamps tras el Mundial de EEUU, México y Canadá el próximo verano pone punto final a un ciclo de 14 años que ha redefinido el ADN competitivo de los bleus. Campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022, el exjugador de Bayona es un tipo siempre competitivo. Deschamps ha sido, en cierto modo, el arquitecto de una selección que convirtió el talento en resultados. Y encontrarle el relevo a esa misión no es cuestión baladí.

Sin embargo, desde hace tiempo hay un nombre que sobrevuela Clairefontaine con la naturalidad de quien ya conoce el camino. Zidane no es una opción: es una consecuencia lógica. Un desenlace que, aunque todavía no se haya oficializado, empieza a dejar de ser rumor para convertirse en certeza oficiosa.

El relevo de una era

Las recientes declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, han terminado de despejar la incógnita sin necesidad de pronunciar el nombre prohibido. "Sí, conozco su nombre", deslizó con una sonrisa medida, consciente de que el silencio, a veces, confirma más que cualquier anuncio. Cuando le preguntaron directamente por Zidane, optó por invitar a la paciencia. Una forma elegante de reconocer lo evidente.

No es casualidad. La Federación ha jugado con los tiempos, respetando el trabajo de Deschamps hasta el último minuto. Pero también ha trabajado en paralelo para asegurar una transición sin sobresaltos. Y ahí es donde encaja la figura de Zizou: francés, respetado, carismático y, sobre todo, ganador.

Porque si algo puede aportar Zidane a esta selección es precisamente eso: mentalidad competitiva en estado puro. Su paso por el Real Madrid no solo dejó un palmarés difícilmente igualable —tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018—, sino una huella emocional en el vestuario. Zidane no es un técnico de pizarra infinita ni un revolucionario táctico. Es, más bien, un gestor de egos, un armonizador de talento y un líder silencioso que entiende el fútbol desde dentro.

Liderazgo y vestuario

Y eso, en una selección como Francia, es oro puro. Porque el vestuario bleu es, probablemente, uno de los más complejos y talentosos del mundo. Una mezcla de estrellas consagradas y jóvenes que piden paso con la impaciencia de quien se sabe destinado a dominar la próxima década. Manejar ese ecosistema requiere algo más que conocimientos tácticos: exige autoridad natural. Y Zidane la tiene.

Además, su figura conecta con la identidad nacional de una manera que pocos pueden igualar. Zidane no es solo un entrenador: es un símbolo. El héroe de 1998, el rostro de una Francia multicultural que se reconoció en sus botas. Su regreso, ahora desde el banquillo, tiene algo de círculo que se cierra.

El reto táctico

Pero no todo será sencillo. El gran reto de Zidane será imprimir su sello sin romper lo que funciona. Francia es una máquina perfectamente engrasada. Cambiar demasiado podría ser un error; cambiar poco, una oportunidad perdida. Encontrar ese equilibrio será su primer examen.

También habrá que ver cómo articula su cuerpo técnico. Según ha trascendido, Zidane quiere rodearse de un equipo más amplio, con David Bettoni como mano derecha. Un detalle que no es menor: Zidane siempre ha dado una importancia capital a su entorno de trabajo, consciente de que el éxito no es una obra individual.

En el plano táctico, se espera una Francia quizá menos rígida, más fluida en ataque, con mayor libertad para sus jugadores ofensivos. Zidane ha demostrado que sabe adaptarse a lo que tiene, no al revés. Y con el talento que atesora Francia, eso puede traducirse en un fútbol más vistoso sin perder competitividad.

Ilusión y futuro

Pero, sobre todo, Zidane puede aportar algo intangible: ilusión. La sensación de que empieza algo nuevo sin renunciar a lo conseguido. Un impulso emocional que, en torneos cortos, marca la diferencia. Francia no busca solo un seleccionador. Busca un líder capaz de sostener la exigencia y, al mismo tiempo, renovar el hambre. Y en ese perfil, Zinedine Zidane encaja como un guante.

Queda el último paso: la oficialidad. Pero a estas alturas, el fútbol francés ya no se pregunta si Zidane será el próximo seleccionador, sino cuándo se anunciará. Y mientras tanto, el país contiene la respiración, consciente de que está a punto de asistir a un relevo que tiene algo de destino manifiesto.

Porque hay historias que, simplemente, estaban destinadas a escribirse. Y la de Zidane con Francia, esta vez al frente del banquillo, es una de ellas. Con todo el talento que tienen —Mbappé, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Rayan Cherki...— más toda su fortaleza física —Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano...—, los bleus cuentan con nuevos mimbres en su cesto y mandan un claro mensaje al mundo.