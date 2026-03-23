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Fútbol

Escándalo de Memphis Depay en Brasil: pillado usando el móvil en el banquillo durante un partido

En las imágenes se puede ver a Memphis, móvil en mano, en pleno partido.

En las imágenes se puede ver a Memphis, móvil en mano, en pleno partido.
Escándalo de Memphis Depay en Brasil: pillado usando el móvil en el banquillo durante un partido | Twitter

Imaginen un duelo entre Real Madrid y Barcelona. O Real Madrid y Atlético. Enfocan al banquillo y ven a Mbappé, Julián o Lamine con el móvil en la mano mientras el partido se está jugando. Habría lío. Pues eso ha pasado en Brasil con un ex del Atlético y del Barcelona, el díscolo Memphis Depay

Estas son las imágenes:

En las imágenes se puede ver a Memphis, móvil en mano, en pleno partido. El holandés quiso aclarar lo sucedido: "Solo para aclarar, mi momento con el teléfono fue puramente para comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento".

"Salí afuera para mostrar apoyo a mi equipo, cuando podría haber permanecido dentro del vestuario con la lesión. Estoy molesto con el resultado del partido también. Seguimos trabajando por mejores días", añadió poco después.

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