Griezmann viaja a Orlando con permiso del Atlético para cerrar su fichaje por la MLS

Antoine Griezmann tiene decidido su futuro: acabar la temporada con el Atlético de Madrid y marcharse a Orlando en junio. Eso ya está casi acordado. Tal es así que Griezmann ha viajado a Orlando para cerrar su fichaje por la MLS con permiso del club. Lo ha podido confirmar el Atlético de Madrid.

"El club le ha dado permiso y no hay ningún problema. Son sus días libres en pleno parón y ya no juega con Francia. Que cierre su contrato para el año que viene no entorpece ningún proceso deportivo del Atlético. Está todo hablado y no hay problema", dicen las fuentes del club consultadas por Libertad Digital.

Por otro lado, el propio Griezmann confirmó antes del derbi que se iba a quedar:

Antoine Griezmann, con el Atleti hasta el final ❤️🤍 🗣️"Quería quedarme hasta final de temporada" 💬"Soy yo, lo que hay, dentro y fuera del campo" pic.twitter.com/2Vp5qqK4zz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 22, 2026

"Quería quedarme hasta final de temporada. Soy yo, lo que hay, dentro y fuera del campo", comentó el francés en DAZN.

La idea de Griezmann, con permiso de los rivales en cuestión, es sumar como mínimo un título más como rojiblanco ya que tiene en juego la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y la Champions, donde se encuentra aún en los cuartos de final frente al Barcelona. Sobre todo la final de Copa ha pesado mucho en su decisión.

Griezmann suma con el Atlético tres títulos: Supercopa de Europa, Supercopa de España y la Europa League de 2018 en Lyon. Allí marcó un doblete contra el Marsella.