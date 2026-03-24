Cucurella desafía a Argentina tras anularse la Finalissima

El jugador internacional español y actual lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, ha asegurado este martes que la posibilidad de disputar la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá con la selección nacional es "algo único". A pesar de la importante carga de encuentros acumulada durante las últimas temporadas en la élite del fútbol europeo, el futbolista confía en que el combinado nacional pueda llegar en las mejores condiciones físicas y mentales al torneo estival.

"Estamos jugando muchos partidos, llevamos algunos jugadores dos veranos sin parar y con este serían tres. A veces pasa factura, pero la ilusión de jugar un Mundial es algo único. Para mí sería el primero, con eso se olvida todo", ha declarado el zaguero durante un acto comercial organizado para presentar el nuevo patrocinio de la selección española con una conocida marca de alimentación, en unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

El calendario futbolístico actual ha sido objeto de profundo debate en los últimos meses debido a su evidente saturación. En este contexto, Cucurella ha querido destacar que el objetivo primordial del grupo dirigido por el seleccionador nacional es poder plantarse en la gran cita intercontinental con todos los efectivos disponibles. Mantener un estado de forma óptimo tras una campaña tan exigente se antoja fundamental para aspirar al máximo trofeo internacional.

"Intentaremos llegar lo mejor posible, queda mucho y estamos a tiempo de recuperar piezas importantes que nos faltan y ojalá llegar con la máxima energía y todos los jugadores", ha señalado el internacional español, enviando un mensaje de aliento hacia aquellos compañeros que actualmente se encuentran en pleno proceso de recuperación tras haber sufrido diversas lesiones a lo largo de este agitado año competitivo.

Por otra parte, el defensor catalán se ha referido a la reciente cancelación de la Finalissima, el torneo que iba a enfrentar a España y Argentina, prevista inicialmente como un vibrante duelo entre los vigentes campeones de la Eurocopa y de la Copa América. Cucurella ha reconocido con total sinceridad que dentro del vestuario nacional existía una enorme expectación por medir sus fuerzas ante el conjunto sudamericano.

"Teníamos muchas ganas, se comentaba mucho. Por 'x' factores no se ha podido disfrutar y ojalá nos los encontremos en el Mundial, que será un gran partido", apuntó el defensa. En un tono mucho más distendido, concluyó su intervención aclarando que era "broma" al referirse a los comentarios recientes de su compañero argentino en la escuadra londinense, Enzo Fernández, quien había insinuado de forma jocosa un supuesto miedo del lateral español a enfrentarse a la selección albiceleste.