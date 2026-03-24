El hilo del Atlético en redes para seguir criticando a los árbitros que enfurece a los madridistas

Todo empezó con un tuit este mediodía y la cosa no ha parado ahí. Hasta siete tuits más del Atlético de Madrid para quejarse del arbitraje del derbi ante el Real Madrid que acabó con 3-2 para los blancos. El hilo del Atlético en redes para seguir criticando a los árbitros ha enfurecido a los madridistas y, según ha podido saber Libertad Digital, la cosa no acaba aquí.

Aquí empieza el hilo de tuits rojiblancos:

Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro ‘Tiempo de Revisión’: pic.twitter.com/pK8J1vMgSp — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

La patada voladora. No es falta. pic.twitter.com/zD5TLRJnQL — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza. pic.twitter.com/YoCu2Dmr32 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

"Me vino un tren por delante". No es falta. pic.twitter.com/2Lw1vLmpRR — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Empujar dentro del área. No es falta. pic.twitter.com/SKclTLhdra — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Sigan, sigan. No es falta. pic.twitter.com/iN4sfwKXvg — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo). pic.twitter.com/rCK6jajRlP — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

Y estos son los textos que acompañan a cada tuit:

Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro Tiempo de Revisión. La patada voladora. No es falta. El clásico "piscinazo". Tampoco se penaliza. "Me vino un tren por delante". No es falta. Empujar dentro del área. No es falta. Sigan, sigan. No es falta. Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo).

El Atlético de Madrid, según ha podido saber Libertad Digital, solo está empezando con este tipo de movimientos y los hará siempre que puedan o deban, sobre todo contra el Real Madrid y, ojo, Barcelona. Entienden que ambos tienen una "maquinaria" a su favor y que la única forma de competir es así, contestando.

Lo que ha hecho el Atlético ha generado un sinfín de respuestas de seguidores del Real Madrid quejándose de los "lloros" del Atleti, mientras que los colchoneros les reclaman que es lo mismo que hacen ellos con su canal de televisión donde "hacen informes arbitrales". La guerra está servida.