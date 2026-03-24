La situación del Sevilla con el cambio de entrenador -el octavo en los últimos ocho años- las quejas del Atlético de Madrid por el arbitraje del último derbi, la despedida de Antoine Griezmann que se marcha a Estados Unidos y el momento del Real Madrid. Estos han sido los temas que hoy se han tratado en Fútbol esRadio, además de las últimas críticas que ha recibido Mbappé. Sergio Valentín ha presentado el programa de este martes que ha contado con la presencia de Dani Blanco, Sergio Heras y Juanma Rodríguez que ha aumentado sus críticas a Mbappé.

La última es haber aireado que no tuvo un diagnóstico acertado hasta que estuvo en París. "Seguro que al Dr Mihic le han encantado sus declaraciones", decía Juanma con ironía: "En España, incluso con Pedro Sánchez, tenemos los mejores médicos del mundo. El peor traumatólogo del Madrid, el más torpe, es capaz de diagnosticar un esguince de rodilla", afirmaba el director de El Primer Palo. Sin embargo, y aunque el Real Madrid no lo ha confirmado, el conjunto blanco habría fallado en el diagnóstico de Mbappé. Esto ya se venía comentando, lo que no se sabía es que habrían examinado la rodilla que estaba sana.

En los próximos días se comentarán más cosas sobre el caso Mbappé, tal y como ha prometido Sergio Valentín. El buen momento del Real Madrid, con las victorias ante el City y el Atlético de Madrid, han provocado un debate: ¿es gracias a las ausencias de Mbappé y Bellingham? "Ha encontrado un centro del campo con un chaval como Thiago que ha caído de pie en el Real Madrid porque da pegamento a esa zona del centro del campo. Y claro, porque me parece que Vinicius está ahora mismo en un nivel muy bueno", analizaba Dani Blanco. "Creo que no va a condicionar excesivamente que vuelvan determinados jugadores al once porque creo que esto va más de dinámicas y de estados de emocionales como diría Valdano", añadió Sergio Heras. En este sentido, Juanma destacó cómo todos los jugadores ahora parecen mejores gracias a Arbeloa: "Fran García parecía Andreas Brehme. Fran García yo Fran García le quiero como si fuera mi hijo que podría serlo además- Yo creo que no tiene calidad para el Madrid y el otro día parecía el puñetero Andrés Brehme que en paz descanse".

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