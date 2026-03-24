El recado de Vicente del Bosque a los que se quejan de jugar demasiados partidos

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque ha defendido este martes que España es "una de las favoritas" para alzarse con la victoria en la próxima Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Según el técnico salmantino, el equipo entrenado por Luis de la Fuente sabe "jugar a todo".

Durante su participación en un coloquio organizado por la Clínica Cemtro y la Asociación Española de la Prensa Deportiva en Madrid, el exentrenador del Real Madrid valoró el estado actual de la selección nacional. "Tenemos un estilo de juego, un método, un buen seleccionador y muy buenos jugadores. Estamos en un momento óptimo", ha destacado ante los asistentes.

El ganador del Mundial en 2010 y de la Eurocopa en 2012 también abordó asuntos relacionados con la gestión de los grupos de élite. En este sentido, ha remarcado que el ambiente dentro del vestuario tiene que ser el ideal y mantener siempre un clima cordial. Del Bosque recordó su etapa en los banquillos señalando que tuvo "suerte con jugadores muy correctos" y que resultaría difícil encontrar futbolistas problemáticos en aquellos años.

En el encuentro, enfocado también en la medicina deportiva, el técnico de 75 años opinó sobre las lesiones en el fútbol profesional. Ha asegurado que no cree que los deportistas mientan cuando están lesionados y subrayó que la relación entre el cuerpo técnico y los servicios médicos debe ser de total confianza, dejando claro que la palabra del facultativo siempre debe primar.

Respecto al exigente calendario actual, plagado de encuentros, Del Bosque se mostró contrario a las quejas generalizadas. Como espectador, reconoció que no le importa la acumulación de citas deportivas: "Cuantos más partidos haya, mejor; si no lo quieres ver, quita la televisión". Además, reflexionó sobre la preparación física, apuntando que hoy en día los entrenadores están más preparados y el trabajo diario es superior al de épocas pasadas.

Por su parte, el doctor Pedro Guillén, fundador de la Clínica Cemtro, hizo hincapié en la evolución de los tratamientos. Recordó que hace años operaba varias lesiones de pubis a la semana, algo que ahora resulta infrecuente gracias a la gran labor de los fisioterapeutas y readaptadores. "El deportista hoy no se puede quejar, disfruta de un bienestar médico como nunca", ha afirmado el experto.

Sobre problemas concretos como la pubalgia, que padecen jugadores de primer nivel, Guillén defendió la infiltración como una alternativa válida, recordando que se ha realizado con frecuencia sin mayores consecuencias. Asimismo, anticipó un cambio revolucionario en la curación de los atletas, mediante el uso de medicamentos destinados a regenerar el tejido dañado en lugar de simplemente mitigar el dolor.

La jornada concluyó con las intervenciones de las doctoras Isabel Guillén y Ana de la Torre. La primera advirtió sobre el incremento alarmante de las lesiones musculares en deportistas cada vez más jóvenes, así como el grave impacto psicológico que conlleva una rotura de ligamento cruzado. Por último, De la Torre remarcó la importancia de no alejar al jugador lesionado de su entorno habitual, ya que mantenerse arropado por sus compañeros resulta clave para acelerar la recuperación.