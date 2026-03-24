El último obús de Messi: alcanza los 71 goles de falta directa y destrona a Pelé

A sus 38 años, Lionel Messi sigue reescribiendo la historia del fútbol. Esta vez lo ha hecho con una de sus especialidades más reconocibles: el balón parado. Con su último gol de falta directa, el argentino alcanzó los 71 tantos, superando los 70 que logró Pelé a lo largo de su carrera.

El gol llegó en la victoria del Inter Miami por 3-2 frente al New York City, en un partido en el que Messi volvió a demostrar que su precisión sigue intacta. El tanto, que significó el empate momentáneo, acabó siendo decisivo en el desarrollo del encuentro y volvió a situar al argentino en el centro de todas las miradas.

Pero el que podemos considerar el mejor lanzador de faltas no ha sido siempre considerado como tal... De hecho, durante años, el debate sobre quién es el mejor lanzador de faltas ha sido constante. En esa conversación aparecen nombres ilustres, pero el de Lionel Messi ha ido ganando peso con el paso del tiempo.

Lo que comenzó como una habilidad secundaria en sus primeros años en el FC Barcelona se convirtió en un arma letal. Con el tiempo, Messi perfeccionó su técnica hasta convertir cada falta cercana al área en una ocasión clara de gol. Su golpeo, caracterizado por la rosca, la precisión y la capacidad para superar barreras, le ha permitido sumar cifras históricas.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

A por el récord de Juninho

Con 71 goles de falta, Messi se sitúa ya como el segundo máximo anotador de la historia en esta especialidad. Por delante solo queda Juninho Pernambucano, considerado por muchos el mejor lanzador de faltas de todos los tiempos.

El excentrocampista brasileño, leyenda del Olympique de Lyon, estableció el récord en 77 goles. Una cifra que durante años parecía inalcanzable, pero que ahora está a tan solo seis tantos de distancia para Messi.

El argentino, que continúa compitiendo al máximo nivel en la Major League Soccer, tiene margen suficiente para seguir recortando esa diferencia y aspirar a liderar también esta clasificación.

Messi amplía su legado

Más allá del récord concreto, este logro refuerza aún más la dimensión histórica de Lionel Messi. El argentino ya ha superado los 900 goles como profesional, una cifra que le sitúa entre los máximos goleadores de todos los tiempos.

En la comparación con Pelé, las cifras siguen siendo objeto de debate. Mientras los registros oficiales reconocen alrededor de 757 goles en competiciones oficiales para el brasileño, el propio Pelé defendió haber marcado más de 1.200 incluyendo partidos no oficiales. En cualquier caso, el hecho de que Messi haya superado a Pelé en goles de falta directa añade otro capítulo a una carrera que parece no tener techo.

Como no puede ser de otra manera, en esta clasificación también aparece otro nombre clave del fútbol contemporáneo: Cristiano Ronaldo. El delantero portugués suma 64 goles de falta directa, lo que le sitúa por detrás de Messi en este apartado. Aunque ambos han protagonizado una de las mayores rivalidades de la historia del deporte, en el balón parado el argentino ha logrado abrir una brecha significativa en los últimos años.

El récord de Juninho Pernambucano ya no parece una utopía. Con cada lanzamiento, Lionel Messi no solo suma goles, sino que sigue acercándose a una nueva cima histórica que, una vez más, podría llevar su nombre.