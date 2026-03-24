ElPozo será patrocinador oficial de las selecciones españolas masculina y femenina hasta 2030

La empresa alimentaria ElPozo ha sido presentada este martes como nuevo patrocinador oficial de las selecciones españolas masculina y femenina de fútbol hasta el año 2030, en un acuerdo sellado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que refuerza la denominada 'marca España' y que une a dos referentes internacionales del deporte y la alimentación.

El Auditorio José Villalonga acogió el acto oficial de presentación del acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la compañía murciana, que se incorpora a la familia de patrocinadores del combinado nacional masculino, vigente campeón de Europa, y del femenino, actual campeón del mundo.

El director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina, Aitor Karanka, celebró la alianza y destacó la sintonía entre ambas entidades. "Es un día muy feliz para la Real Federación Española de Fútbol. Tuve la oportunidad de conocer a la familia de ElPozo en persona y, tratándose de dos marcas número uno, estoy seguro de que vamos a celebrar muchos éxitos juntos", afirmó.

Por su parte, el CMO de la compañía, Pablo Olivares, subrayó el valor simbólico del acuerdo. "Para ElPozo es un día muy emocionante porque se unen dos iconos de España: por un lado, las selecciones masculina y femenina, ambas número uno del ranking mundial de la FIFA, y por otro la marca con más presencia en los hogares españoles, ElPozo Alimentación. De esta unión solo puede salir el éxito", aseguró.

Durante el acto también participaron los internacionales Marc Cucurella y Dean Huijsen, que protagonizaron algunos momentos distendidos al hablar sobre los rituales del vestuario y la gastronomía española.

"Un buen plato de jamón no puede faltar. En Inglaterra lo echamos de menos, así que a ver si pronto llegan los camiones de ElPozo hasta allí", bromeó el lateral del Chelsea, que también explicó que el grupo mantiene pequeñas tradiciones tras los encuentros. "Con buena comida todo sabe mejor. Después de los partidos, en las camillas siempre hay embutido y pan e intentamos comer un poco; es un ritual muy bueno y ojalá podamos seguir disfrutándolo", señaló.

En la misma línea, el central del Real Madrid Dean Huijsen reconoció que el vestuario también tiene sus propias rutinas antes de saltar al campo, aunque no le importaría sumar alguna nueva. "Siempre estamos juntos hablando del partido y antes de salir tenemos nuestro grito, pero me gustaría tener un cortador de jamón y comerlo con un poquito de aceite, que es lo más bueno", comentó entre risas.

🤔 ¿Qué ritual antes de un partido incorporaría Dean Huijsen a un vestuario? 🎙️ "A mí me gustaría tener un cortador de jamón de @ElPozoAlimenta con un poquito de aceite, que siempre está más bueno". 🗣️ @DHuijsen, jugador internacional, soltando 𝗙𝗔𝗖𝗧𝗦.#VamosEspaña pic.twitter.com/T5AS2nCAyb — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 24, 2026

En clave deportiva, ambos jugadores se mostraron satisfechos por formar parte de una nueva convocatoria de la selección española, la última antes de la que configurará la lista para el próximo Mundial. "Siempre es un orgullo venir aquí y representar a mi país", afirmó Huijsen.

Tras iniciar la concentración y completar este martes su primera sesión de entrenamiento en Las Rozas, la selección española prepara ya los dos encuentros que disputará en esta ventana internacional. El equipo viajará el jueves a Castellón para enfrentarse a Serbia el viernes 27 (21:00 horas) en el Estadio de la Cerámica y, posteriormente, recibirá a Egipto el martes 31 (21:00) en el RCDE Stadium de Barcelona.