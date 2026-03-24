Guiño para los clásicos: Orlando usa los cromos de fútbol para anunciar el fichaje de Griezmann

La noticia era un secreto a voces y la hemos contado en Libertad Digital: Antoine Griezmann se marchará al Orlando City cuando acabe la temporada con el Atlético de Madrid. Ya es oficial, pero faltaba saber cómo lo iban a anunciar y lo han hecho con un guiño para los clásicos, con cromos de futbolistas.
Así lo anunciaba el equipo norteamericano:
A generational pull 😉 pic.twitter.com/XoqVtLucgp— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026
Hay que recordar que Antoine Griezmann es un apasionado de las cartas de fútbol, Pokémon, One Piece y deporte en general. De hecho lleva una plataforma con su nombre ‘Grizzie Cards’, que funciona como tienda y que tiene variedad de contenido sobre este mundo. Orlando ha cogido esa pasión de Antoine y la ha llevado a su presentación.
También incluyen colecciones de cartas de entretenimiento, como ediciones especiales de Disney o Marvel.
Orlando City además especificó cuándo podría Antoine ser su jugador franquicia: "Hemos fichado al ícono mundial del fútbol y ganador del @FIFAWorldCup @AntoGriezmann procedente del @Atleti. Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28, con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia".