Convocatoria del presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ante los medios de comunicación, citados por el propio dirigente del Athletic, en el marco de las elecciones, la salida de Ernesto Valverde y las amenazas sufridas por ultras del cuadro bilbaíno.

Los hechos recientes han tenido involucrados al presidente rojiblanco y a los ultras del equipo vasco. Hay amenazas del grupo Herri Norte, según informaron hace unos días medios como El Correo. Uriarte denunció públicamente los hechos hablando de visitas a su casa y amenazas en plena calle.

El propio Athletic emitió un comunicado:

El Athletic Club muestra su apoyo incondicional al presidente Jon Uriarte y lamenta y condena las amenazas recibidas Ante la denuncia presentada por el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, y desvelada por un medio de comunicación, en la que se relatan una serie de intimidaciones sobre su persona, el Club manifiesta lo siguiente: El Athletic Club rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas. El Club defenderá a los socios y las socias que, por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y muestra su apoyo al presidente del Club. Solo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor.

"Recibirlas no es bonito, no te gusta recibir amenazas de muerte y que vengan a tu casa a hacerlo. No sé qué hay detrás, pero creo que defendemos los valores del Athletic. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo y por eso igual la consecuencia son recibir esas amenazas. Estoy tranquilo y con fuerzas", comentó el máximo mandatario rojiblanco.

A nivel personal, Uriarte lo está pasando realmente mal e incluso dice que le recuerda a épocas pasadas en el País Vasco, es decir, a los tiempos con ETA. "Estoy bien. Quiero lanzar varios mensajes. Lo primero es respecto a las amenazas, que no son de buen gusto. Por la calle se me han acercado por detrás para recordarme esas visitas a casa y que saben por donde vivo y me muevo. Me recuerda a hace años y a épocas en Euskadi bastante duras"

Aún así, el presidente león quiere seguir con su día a día: "Mi vida sigue igual, no he cambiado nada. Vengo con ilusión y con sacrificios brutales para el Athletic. Habrá gente que piense que hemos hecho las cosas mal, acepto la crítica, pero tienen que ir por otro cauce que las de estas personas".