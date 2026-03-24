Klopp desmiente tajantemente al Real Madrid: "No me han llamado ni una sola vez"

Jürgen Klopp ha salido al paso de los rumores sobre su futuro con un mensaje claro y sin rodeos. El técnico alemán, actualmente vinculado al grupo Red Bull, negó de forma tajante cualquier contacto con el Real Madrid, mostrando además su cansancio ante las constantes especulaciones.

Durante su intervención pública, Klopp fue directo al referirse a la posibilidad de entrenar al conjunto blanco: "Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, nos habríamos enterado. Pero eso es una tontería porque no me han llamado ni una sola vez. Ni una sola". Con estas palabras, el alemán desmonta de raíz cualquier versión que apunte a negociaciones o acercamientos.

El exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund también expresó su molestia por la forma en que surgen estas informaciones: "¿Cuándo una noticia es una noticia? ¿Cuando alguien escribe algo o cuando hay algo de verdad?", cuestionó, dejando entrever su frustración por tener que responder repetidamente a rumores sin fundamento.

Incluso ironizó sobre cómo debería haberse producido ese supuesto contacto: "¿Florentino Pérez al teléfono diciendo: 'Jürgen, ¿qué tal? ¿Te apetece?'", comentó con tono sarcástico, evidenciando lo poco creíbles que le resultan estas informaciones.

Klopp shuts down all the talk of him leaving Red Bull and joining Real Madrid in one rant.

Maybe it's time to come back to Liverpool Kloppo😭pic.twitter.com/0etds5OpQq — Dom✨ (@footy_road) March 23, 2026

Klopp insistió en que ni siquiera su entorno ha recibido señales del club madrileño: "Mi agente está ahí, podéis preguntarle. Tampoco le han llamado a él nunca". Para el técnico, la situación roza lo absurdo, hasta el punto de añadir con humor: "Se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo".

Alemania, otra opción sin plan inmediato

Más allá del caso del Real Madrid, Klopp también habló sobre su futuro en general, sin cerrar la puerta a volver a los banquillos: "Para mi edad, estoy bastante avanzado en la vida, pero como entrenador no estoy completamente acabado". Sin embargo, dejó claro que no tiene planes inmediatos: "No tengo ningún plan al respecto".

Además, ante la posibilidad de un futuro relevo de Julian Nagelsmann, el nombre del técnico volvió a surgir como candidato natural para dirigir a la Die Mannschaft. En relación con la selección alemana, el técnico fue igualmente prudente: "Por el momento, no pienso en eso en absoluto, y afortunadamente no hay motivo para ello", afirmó, descartando cualquier movimiento a corto plazo.

Por ahora, Klopp mantiene su compromiso con Red Bull y su nuevo rol fuera de los banquillos. Aun así, sus palabras dejan una puerta abierta al futuro, aunque con un mensaje contundente en el presente: no ha habido llamada del Real Madrid y, según él mismo recalca, "todo es una tontería".

¿Regreso al banquillo en el futuro?

A pesar de su rol actual, Klopp no descarta volver a entrenar. El alemán reconoce que, aunque su carrera está avanzada, no se considera retirado. Deja abierta la posibilidad de asumir un nuevo reto en los próximos años, aunque sin concretar plazos ni destinos.

Su mensaje combina prudencia y ambición: no hay planes inmediatos, pero tampoco un cierre definitivo a su etapa como entrenador. Esta ambigüedad mantiene vivo el interés en torno a su figura, aunque por el momento su futuro inmediato está claramente definido.

Con sus declaraciones, Klopp busca poner fin a una narrativa que se ha repetido durante semanas. El técnico insiste en que no ha existido ningún tipo de contacto con el Real Madrid y que las informaciones publicadas carecen de base real.

Más allá de desmentir un posible fichaje, su intervención refleja el desgaste que generan este tipo de rumores. Klopp ha sido directo, incluso molesto, dejando un mensaje claro: no todo lo que se publica responde a hechos reales. Su intención es cerrar el debate, aunque su nombre seguirá siendo, inevitablemente, uno de los más atractivos del fútbol mundial.