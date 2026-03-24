Luis García Plaza; el salvador de un Sevilla que se hunde

Había encontrado un entretenimiento que le gustaba y que, además, hacía bien. Se había apuntado con los compis de DAZN a comentar partidos, a aportar su visión desde nuestro lado y le resultaba interesante. "Mato el gusanillo con esto " me contaba alguna vez pero Luis García Plaza (Madrid, 1972) esperaba un equipo, quería volver a entrar en la rueda. Esa de la que nunca quieres salir para estar ahí, para que te consideren y para que tu carrera siga por buen puerto. Y el Sevilla le llamó este domingo para acudir al rescate de un equipo que se va por el precipicio.

La destitución del argentino Matías Almeyda ha provocado que en las últimas horas la directiva sevillista pidiera auxilio urgente. García Plaza coge un tren en marcha que, de no mediar un resurgir temprano, se estrella. Para eso llega el madrileño. Para que en estas nueve jornadas el equipo juegue mejor, coja aire, se salve del descenso y, de paso, transmita unas sensaciones positivas para la temporada que viene en la que el mister será el encargado de conducir el timón.

Acostumbrado a estas lides (permanencia del Levante en 2011, muy holgadas del Getafe en 2012 y 2013, y ascensos con Levante, Mallorca y Alavés) parece que es el hombre indicado o, al menos, un tipo que va a poner orden en un equipo hecho un lio pero que tiene mimbres para continuar en Primera. Aunque, no nos engañemos, la plantilla de este año del Sevilla no se ha configurado bien, con muchas carencias que, al final, se le han vuelto en contra al entrenador saliente y con las que tendrá que lidiar el entrante.

Tras su marcha del Alavés en diciembre de 2024, en una decisión altamente impopular, Luis García no había cogido equipo y ha tenido oportunidades. Sonó en Oviedo y en Valencia para volver al Levante este mismo año pero prefirió esperar. Se habló de Osasuna en verano y tampoco acudió a esa cita. Ahora coge a un histórico en horas bajas con la complicada tarea de estabilizar a un club que tiene otras miras muy distintas que las de estar abajo en la tabla

A partir de ahora Luis García Plaza (Luis, siempre, para los amigos, entre los que me encuentro) será el técnico que reflote este barco que se hunde. Desde esRadio y Libertad Digital soy un sevillista más desde este momento. Permítanmelo.